ČT o Vánocích: Tajemství staré bambitky 2 a Krakonošovo tajemství

02.11.2022 17:33

DNES!

Nadcházející vánoční svátky budou na obrazovkách České televize ve znamení celé řady premiér. Mezi ty nejočekávanější patří již tradičně vánoční pohádky.

Letos se diváci mohou těšit na pokračování příběhu Tajemství staré bambitky i na legendu o pánu hor v pohádce Krakonošovo tajemství. Nový rok v ČT rozběhne v televizní premiéře Zátopek.

▲ Tajemství staré bambitky 2 (foto: ČT)

„ Nové pohádky České televize a Vánoce patří neoddělitelně k sobě. Štědrovečerní pohádka je pro nás jedním z pomyslných vrcholů celoročního programu. Fenomén, který dokáže k obrazovkám v jeden okamžik přivést hned několik generací diváků. Tradici drží Česká televize již devětadvacet let a ani letos tomu nebude jinak. V televizní premiéře uvedeme filmovou pohádku Tajemství staré bambitky 2 a na Boží hod výpravnou televizní pohádku Krakonošovo tajemství. V obou je vše, co mají správné pohádky mít. Jsou vtipné, napínavé a nechybí dobrý konec ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Štědrovečerní pohádka Tajemství staré bambitky 2 volně navazuje na děj prvního dílu úspěšné stejnojmenné televizní pohádky. Pokračování představí kromě známých hrdinů i jednu novou postavu. Tou je královna Julie v podání Veroniky Khek Kubařové, kterou se snaží bývalí protřelí rádci zneužít k vlastnímu prospěchu. Nastane čas oprášit tajemnou loupežnickou bambitku? „ Byla jsem opravdu šťastná, že můžu být u natáčení, protože tuhle pohádku mám velmi ráda. Nejen natáčení na zámku byl pro mne splněný dětský sen. Přála bych si, aby se dostala k mnoha lidem a dělala radost .“

▲ Krakonošovo tajemství (foto: ČT)

Tajemná vlašská kniha, záhadný cizinec i nový majitel zámku v podhůří Krkonoš sehrají důležitou roli v druhém premiérovém příběhu, kterým je Krakonošovo tajemství. Jednička České televize jej uvede na 1. svátek vánoční.

„ Náš příběh má všechny atributy současné, atraktivní a žánrově rozmanité pohádky. Vánoce a pohádky od sebe nelze oddělit. Patří k tomu, co si lidé vytvořili a přidali k vánočním svátkům. Jsou spolu, jsou doma u jednoho stolu, a kromě toho pak u pohádky sdílejí příběh i emoce, o kterých si mohou povídat. A to je pro atmosféru Vánoc také důležité ,“ říká režisér pohádky Peter Bebjak.

„ Sama jsem původně vystudovaný národopisec a pohádky a pověsti jsou mi blízké. Bylo mi líto, že dlouho nevznikla žádná filmová nebo televizní, která by se Krakonošovi věnovala, protože je to nesmírně zajímavá a originální postava a takových v našich pohádkách není mnoho. Když jsem psala scénář, tak jediná role, o jejímž obsazení jsem měla jasnou představu, byl právě Krakonoš a David Švehlík ,“ doplňuje scenáristka příběhu a kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová. Představitel titulní role David Švehlík k tomu dodává: „ Rád si zahraji v pohádce, která je dobře napsaná, má dobré obsazení, výborného režiséra. A tentokrát je tu ještě něco navíc - jsem velký milovník Krkonoš, takže ze spolupráce na pohádce Krakonošovo tajemství jsem měl ještě o něco větší potěšení .“

Pohádek bude ve vánočním vysílacím schématu České televize několik desítek, chybět nebude první díl „Bambitky“, oba díly Anděla Páně, loňská štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu ani oblíbené vánoční klasiky.

A chybět nebude ani Tradiční součást předvánočního programu - Adventní koncerty České televize. V pořadí již dvaatřicátý ročník zahájí první adventní neděli přímý přenos z Břevnovského kláštera. Stejně jako v předchozích letech bude jedna z nejstarších veřejných sbírek, jež loni překonala čtvrtmiliardovou hranici vybraných peněz, pomáhat čtyřem neziskovým organizacím. Patrony jednotlivých projektů jsou osobnosti České televize - Barbora Kroužková, Lea Surovcová, Stanislav Bartůšek a Daniel Takáč.

▲ Zátopek (foto: ČT)

Silvestrovský večer bude Poctou Karlu Gottovi. Česká televize odvysílá poslední den v roce záznam koncertu, během něhož se na pódiu sešlo na čtyřicet zpěváků a zpěvaček. Chybět nebudou ani speciální vydání oblíbených pořadů Všechnopárty a Zázraky přírody.

Nový rok odstartuje Zátopek oceněný osmi Českými lvy. „ Od počátku jsem si přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem nebo přehnanou úctou k Emilu Zátopkovi. A jak jsem ho postupně poznával prostřednictvím všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem přesvědčený, že právě přehnanou úctu by si nepřál. Chtěli jsme udělat Emila i Danu s lehkostí. V příběhu, který má humor i emoci. Věřím, že se to povedlo ,“ říká režisér a spoluscenárista filmu David Ondříček.

zdroj: ČT