Extrémní listopad na CBS Reality

03.11.2022 14:23

DNES!

V listopadu se diváci na televizní stanici CBS Reality budou moci vydat tak trochu do extrému. Do temných zákoutí lidského spánku zavede dokumentární seriál Moje nejhorší noční můra, který poodhalí extrémně děsivé noční můry tak, jak bychom si je normálně ani neodvažovali představit.

Několik životů přivede do bezpečí Extrémní záchranný oddíl, který se specializuje na záchranné akce na moři, jež nezná kompromisy. A kdyby toho extrému nebylo dost, pořad Oddělení pro boj s podvody dá nahlédnout pod pokličku týmu vyšetřovatelů, kteří řeší ty nejzapeklitější podvody, které stojí extrémní množství peníze.

▲ Extrémní listopad. Ilustrační foto (foto: CBS Reality)

Moje nejhorší noční můra

Věděli jste, že každou noc sníme přibližně 2 hodiny a téměř 6 let svého života strávíme sněním? Někteří lidé se však při usínání přenesou do temného a děsivého světa, kde se setkávají s nepředstavitelnými hrůzami. Noční můry nejsou jen výplodem naší fantazie-přenášejí nás do neznámé paranormální říše, kde se interakce se zlověstnými duchy a démonickými entitami stává velmi reálnou a velmi nebezpečnou.

"Moje nejhorší noční můra" je dokumentární seriál, který tyto děsivé noční můry oživuje v živých detailech, s filmovými dramatizacemi, poutavými skutečnými příběhy a kvalifikovanými analýzami odborníků na paranormální jevy.

V televizi můžete sledovat ve všední dny v 06:50, 12:15 a 18:05 od 7. do 18. listopadu.

Opakování o sobotách a nedělích v 07:40, 11:50 a 18:40, od 20. listopadu do 24. prosince.

Extrémní záchranný oddíl

Vstupte do světa záchrany a vyprošťování na moři s Extrémním záchranným oddílem. Tým se sídlem v oblasti Whitsunday v severním Queenslandu v Austrálii řeší časově kritické a nebezpečné záchranné mise, kde jediná chyba může znamenat vážné zranění nebo finanční katastrofu. Čelí oblasti zničené nedávným cyklonem 4. kategorie, který způsobil obrovské škody a zanechal zde množství rozbitých plavidel a vozidel. Tým však s pravou australskou odvahou a odhodláním dokončit práci, čelí každé výzvě. Nutno dodat, že se při tom umí i trochu pobavit. Tento seriál plný napětí, vzrušení a přátelství je o společném překonávání nepřízně osudu a snaze udržet jedno z nejkrásnějších pobřeží na světě v co nejlepším stavu.

V televizi můžete sledovat ve všední dny v 08:55 a 16:50 od 21. listopadu do 2. prosince.

Opakování o sobotách a nedělích v 08:30, 12:40 a 19:20 od 17. prosince do 15. ledna.

Oddělení pro boj s podvody

Michelle Ackerleyová vstupuje do temného světa podvodů a sleduje tým vyšetřovatelů, jejichž úkolem je dopadnout a usvědčit každého, kdo má prsty v britských veřejných financích.

Pořad představí podvodníka s fantazií, který vede dvojí život, podvod za několik milionů liber zaměřený na zdravotně postižené, dekadentní zubaře s opulentním životním stylem, a dokonce i nepoctivého ředitele školy, který si ze školních peněz vytvořil sexuální žalář. Diváci budou svědci odhalení největších a šokujících případů krádeží z veřejných služeb, jako je například školství.?Nenechte si proto ujít ojedinělou příležitost, přidat se k mužům a ženám v první linii, kteří bojují proti podvodům a odhalte co přesně je potřeba k boji proti tomuto největšímu zločinu v Británii, který stojí více než 110 miliard liber ročně.

V televizi můžete sledovat ve všední dny ve 14:20 a 21:00 až do 1. prosince.

Opakování v sobotu a neděli v 10:10 a 20:10 do 26. února 2023.

zdroj: CBS Reality