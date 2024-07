Olympijské hry 2024 ve 4K na UHD1 by HD+

18.07.2024 13:33

DNES!

Sportovní fanoušci v Německu si mohou vychutnat nadcházejí Letní olympijské hry 2024 (LOH 2024) v Paříži v nejlepší možné technické kvalitě - v ultra HD rozlišení ve formátu 4K/HDR.

Vysílání z LOH 2024 bude na programové pozici UHD1 by HD+ zajišťovat Eurosport 4K a to od 26. července do 11. srpna 2024. Vysílání bude dostupné abonentům německé pay-tv služby HD+, která nabízí divákům za poplatek přístup k předním německým privátním televizním stanicím v HD rozlišení a další programy a obsah.

Diváci na programu Eurosport 4K skrze vysílání UHD1 by HD+ si budou moci užít přes 200 hodin živého obsahu z Paříže v nativním 4K rozlišení, včetně zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.

Eventový kanál Eurosport 4K na pozici UHD1 by HD+ bude divákům nabízet všechny hlavní přímé přenosy a události z každého dne olympijských her. Základem vysílání bude atletika a plavání. Dále divákům přinese i přenosy z dalších sportů: gymnastiky, volejbalu, cyklistiky, kanoistiky, juda nebo triatlonu.

Pestrý program Eurosportu 4K začne 26.7. v 19:30 hodin slavnostním zahájením olympijských her a skončí závěrečným ceremoniálem 11. srpna ve 21:00 hodin, čímž skončí bohatá nabídka sportovního obsahu na pozici UHD1 by HD+.

technické parametry - UHD1 by HD+:

• Astra (19,2°E), freq. 10,994 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA