Český rozhlas bude vysílat exkluzivně přenosy z české fotbalové ligy

18.07.2024 10:30

DNES!

Stanice Českého rozhlasu Radiožurnál a Radiožurnál Sport se staly exkluzivními audio vysílateli Chance Ligy, která odstartuje v pátek 19. července. Od nové sezony tak přinesou kompletní program nejvyšší domácí fotbalové soutěže v přímém přenosu.

" Stejně jako u hokeje nabídneme posluchačům všechny jednotlivé zápasy v přímém přenosu na internetu, na webu iROZHLAS.cz, radiozurnalsport.cz nebo v aplikaci mujRozhlas ," uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

▲ Martin Procházka a Pavel Horváth (foto: Khalil Baalbaki, ČRo)

Ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice Radiožurnál Sport posluchači nepřijdou o pořad S mikrofonem za fotbalem a také tam si budou moci naladit přímé přenosy vybraných zápasů z každého hracího dne. " Těšíme se, že se jako spolukomentátor představí náš fotbalový expert Pavel Horváth, což jsme si teď vyzkoušeli při přenosech z mistrovství Evropy a osvědčilo se nám to ," řekl šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.

Ligový fotbal nezmizí ani z vysílání Radiožurnálu, nejposlouchanější rozhlasové stanice v zemi. Posluchači zde i nadále naleznou svá oblíbená reportérská kolečka z jednotlivých stadionů. " Naši reportéři prostě nebudou chybět ani v nadcházející sezoně na žádném zápase ," doplnil Miroslav Bureš.

▲ Radiožurnál Sport s přenosy z české fotbalové ligy a fotbalový expert Pavel Horváth (foto: Khalil Baalbaki, ČRo)

Už zmiňovaný internacionál Pavel Horváth, mimo jiné pětinásobný ligový šampion s Plzní a Spartou, bude slyšet ve vysílání prakticky denně. " Bude průvodcem celou fotbalovou sezonou. Pořad Desítka Pavla Horvátha vysíláme v pondělí od 11 do 12 hodin a ve čtvrtek od 10 do 11 hodin a bude to platit i v době nadcházející olympiády v Paříži ," potvrzuje Miroslav Bureš fakt, že domácí ligový fotbal bude konkurovat olympijským soutěžím i ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Tam bude mít Pavel Horváth pravidelně fotbalový čas každé pondělí v 10:40.

Všechny přímé přenosy a kompletní informace jsou k dispozici na webu iROZHLAS.cz a radiozurnalsport.cz.

zdroj: ČRo