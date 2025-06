Velká výluka vysílačů na konci června

20.06.2025 09:26

DNES!

V posledním červnovém týdnu dojde k plánované výluce řady významných vysílačů na území České republiky. Dočasně se odmlčí vysílače Liberec - Ještěd, Jeseník - Praděd, Trutnov - Černá Hora a Jihlava - Javořice.

Hned v úterý 24.6.2025 proběhnou dvě odstávky vysílačů. Půjde o vysílače Ještěd a Praděd.

Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z uvedených dvou vysílačů šířeny celoplošné vysílací DVB-T2 sítě multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23. Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z libereckého vysílače šířeny ani rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Dvojka, Evropa 2, Rádio Blaník Liberec v pásmu VKV/FM a digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB. Ve stejný den a stejném časovém rozsahu se z vysílače Praděd nebudou šířit rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Region Olomouc, ČRo Vltava, Frekvence 1, Rádio Impuls, Rádio Proglas, Evropa 2 a Hitrádio Orion na VKV/FM a také DAB multiplexy.

O den později, ve středu 25.6.2025, je naplánována výluka vysílače Trutnov - Černá Hora. Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače šířeny celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23.

Ve stejný den od 10:00 do 18:00 hodin nebudou z trutnovského vysílače šířeny ani rozhlasové programy ČRo Plus, ČRo Hradec Králové, Frekvence 1, Rádio Impuls a Hitrádio Černá hora na VKV/FM a také DAB multiplexy.

A konečně ve čtvrtek 26.6.2025 od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače Javořice šířeny DVB-T2 multiplex 21, 22 a 23. Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin posluchači nenaladí v pásmu VKV/FM ani stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Plus, Rádio Impuls a Frekvence 1 a ani DAB sítě.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.