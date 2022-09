TF1 podá stížnost na CANAL+

06.09.2022 09:13

Vypnutí distribuce programů francouzské komerční televizní skupiny TF1 na placené platformě CANAL+ v pevninské Francii a bezplatné satelitní platformě TNTSAT (Astra, 19,2°E) má svůj další vývoj.

Provozovatel televizní skupiny TF1, dceřinné společnosti Bouygues, podá stížnost na CANAL+ ve věci ukončení distribuce programů TF1 na placené televizní platformě CANAL+ a bezplatné satelitní službě TNTSAT, kterou provozuje CANAL+.

CANAL+, dceřiná společnost Vivendi, ukončila v pátek 2. září 2022 distribuci bezplatných kanálů TF1 - jmenovitě TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films a LCI. Důvodem mají být komerční požadavky provozovatele stanic, které považuje CANAL+ za příliš vysoké. Původní smlouva CANAL+ na distribuci stanic TF1 vypršela 31.8.2022 a doposud nebyla obnovena. Psali jsme zde.

Provozovatel CANAL+ nechce platit poplatky za kanály, které jsou zdarma (volně dostupné na pozemní anténu). " TF1 je bezplatný kanál, ale pro diváky zdarma. To se samozřejmě nezmění, ale na druhou stranu TF1 není zdarma pro lidi, kteří přijmou signál k prodeji. Mají na to plné právo. Ale když (operátoři) Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom převezmou signál TF1, aby jej prodali svým zákazníkům, zaplatí nám, TF1, za náš signál a naše programy. To samé platí pro Canal+ ," vysvětlil Didier Casas, generální tajemník skupiny TF1, pro franceinfo.

TF1 nabízí své programy CANAL+ za stejných komerčních podmínek jako ostatním operátorům na francouzském trhu.

Vyřazení stanic TF1 z platforem CANAL+ a TNTSAT se již projevilo na sledovanosti, která poklesla o zhruba 15 procent.

Konflikt mezi TF1 a CANAL+ nabral i politický spád. Francouzský ministr kultury požádal CANAL+, aby "obnovil" vysílání programů TF1 v TNTSAT.

zdroj: franceinfo.fr