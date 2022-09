K.O.MICI - improvizační soutěžní show na Prima COOL

05.09.2022 15:15

DNES!

Prima COOL připravila pro milovníky neotřelé, bláznivé a občas i velmi důmyslné zábavy původní improvizační show K.O.MICI! Jak obstojí nejoblíbenější mistři skečů a stand-up komici v tak těžké disciplíně, jakou je improvizace?

Tříčlenné týmy známých tváří svléknou boxerské župany, nabrousí mozkové závity a v ringu se budou předhánět v pohotových reakcích, vtipných smečích i schopnosti získat publikum na svoji stranu. To vše pod dohledem rozhodčího a moderátora v jedné osobě - Ondřeje Urbana.

▲ Show K.O.MICI (foto: FTV Prima)

„ Funguju jako jakýsi doplněk, který pořad posouvá dopředu od disciplíny k disciplíně, a současně se bavím tím, co všechno týmy předvádí. Často jsem se vlastně z moderátora měnil v diváka a fanouška. Třeba disciplína ‚rap battle‘ mě vyloženě nadchla. Soutěžící mají za úkol rapovat na zadané téma a dát dohromady lepší rýmy, flow, freestyle. Občas jsem měl pocit, že jsem se ocitl v New Yorku, kde proti sobě rapují dva gangy ,“ naznačuje Ondřej Urban, na co se mohou diváci těšit.

Bojují do posledního smíchu! Učí se improvizačním disciplínám za pochodu! Za svůj tým by položili župan! Nikdy (?) by nevhodili do ringu mikrofon! A sošku Zlatého Ondřeje chtějí vyhrát všichni! Kteří mistři skečů a stand-up komici budou v improvizačním ringu bojovat?

▲ Show K.O.MICI (foto: FTV Prima)

TÝM VYDRY

Adéla Elbel - zpěvačka, herečka, komička, bývalá členka hudebního dua Čokovoko

Ondřej Havlík aka ENDRU - hudebník, herec, beatboxer, komik, mistr světa v loopingu

Petr Vydra - moderátor, herec, komik

TÝM COOLKAŘI

Radovan Klučka - herec, komik známý ze skečového pořadu Mezi COOLky

Vendula Svobodová - herečka a kavárnice, komička známá ze skečového pořadu Mezi COOLky

Lukáš Matocha - herec divadla Kalich, komik známý ze skečového pořadu Mezi COOLky

TÝM BRZDY

Petr Cerha aka Nasty - moderátor, komik

Vojtěch Záveský aka Vojtaano - hudebník, herec, komik

Arnošt Frauenberg - písničkář, herec, moderátor, komik

VÍTĚZNÝ TÝM

Radek Petráš - herec, režisér, řečník, komik

Karel Hynek - herec, komik

Jiří Jakima - scenárista, herec, komik

Diváci se mohou těšit na atmosféru boxerského zápasu, župánky, sexy hostesky a hravou řevnivost! Místo nabušených svalů a natrénovaných úderů budou hrát hlavní role vybroušený slovní humor, pohotové reakce i pantomimická čísla! „ Prostředí ringu vyvolává chuť ke zdravému soutěžení, ale na pěsti a ostré lokty nikdy nedošlo. I když občas to mezi komiky pěkně jiskřilo. Vlastně, čím víc se komici mezi sebou znali, tím víc si v provokaci dovolili proti svým soupeřům. Pro hráče jsme připravili pestrý výběr disciplín. Diváci uvidí rychlé smeče, pohotové glosy na různá témata. Dojde i na hrané scénky, dabing seriálových ukázek nebo velmi výživné rapové battly ,“ říká dramaturgyně pořadu a zkušená improvizační hráčka a trenérka Monika Nevolová.

STRUKTURA SHOW

Improvizační show K.O.MICI se skládá z celkem osmi epizod. V prvních šesti dílech proti sobě nastoupí čtyři týmy v různých kombinacích. V sedmé epizodě se utkají dva týmy o čtvrté a třetí místo, v poslední finálové epizodě pak o druhé a první, vítězné místo.

PŘÍKLADY IMPROVIZAČNÍCH HER

Rychlé smeče - hlášky, glosy na zadané téma, např. doplňte věty: „Sex se mnou je jako...“, „Co by nikdy neměl říkat...“, Věci, které nedělejte, když...“

Znaková řeč - dva hráči si povídají jako v zajímavé talkshow, další dva hráči je překládají do znakové řeči.

Žánrová - hráči předvádějí scénku na zadané téma, průběžně se mění žánr, kterému se hráči musejí přizpůsobit.

Dabing - hráči dabují vybranou ukázku z primáckého seriálu na zadané téma.

Rap battle - hráči bojují v rapu na zadané téma, například masožrout vs. vegetarián, vesnice vs. město.

zdroj: FTV Prima