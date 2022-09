SkyShowtime odstartuje nejprve v severní Evropě 20. září

05.09.2022 11:35

DNES!

Nová panevropská streamingová služba SkyShowtime zahájí svůj provoz nejprve v severských zemích a to 20. září. Ve druhé fázi bude služba poskytována v Nizozemí, Španělsku a Portugalsku a v zemích střední a východní Evropy.

Placená služba SkyShowtime hodlá divákům nabízet hollywoodské filmy a nové seriály z vlastní tvorby nejlepších světových studií.

Od 20.9.2022 si mohou VOD službu SkyShowtime předplatit zájemci v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Koncem tohoto roku také v Nizozemí. Expanze bude pokračovat i v dalších měsících a prvním čtvrtletí 2023, kdy bude služba nabízena ve Španělsku, Portugalsku, Andoře a zemích centrální a střední Evropy (CEE). V rámci regionu CEE bude služba spuštěna v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku.

▲ Nová streamingová služba SkyShowtime (foto: Skyshowtime)

Konkrétní data spuštění a ceník služby v těchto zemích budou oznámeny v nadcházejících měsících.

SkyShowtime nabídne exkluzivní televizní premiéry kinofilmů od Paramount Pictures a Universal Pictures - dvou nejstarších hollywoodských studií, která dohromady tvoří téměř 50 % hollywoodských kasovních trháků. SkyShowtime se rovněž stane domovskou platformou celé řady nových filmových trháků, které na ni zamíří po svých kinopremiérách. Mezi nimi nebudou chybět například Top Gun: Maverick, Jurský svět: Nadvláda, Mimoňové: Padouch přichází, Seveřan, Zpívej 2, Ježek Sonic 2, Ztracené město, Panství Downton: Nová éra, Nene, Belfast, Ambulance nebo Zlouni.

Kromě toho nabídne SkyShowtime svým divákům premiérové seriály, pořady pro děti a rodinu a výběr ikonických titulů od značek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock, a to vše na jednom místě. SkyShowtime také přinese vlastní původní tvorbu, dokumenty a speciální série z trhů, na kterých bude dostupný.

SkyShowtime nahradí v severských zemích Paramount+

V severských zemích, díky svému partnerství se značkou Paramount, nahradí SkyShowtime službu Paramount+. Současným i budoucím zákazníkům umožní sledovat jejich oblíbené pořady nyní dostupné na Paramount+, jako jsou Halo, Yellowstone, The Offer a Star Trek: Strange New Worlds, ale i originály od SHOWTIME® jako Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber a First Lady. Předplatitelé navíc poprvé získají přístup k většímu množství obsahu, exkluzivním premiérovým seriálům a filmům napříč tím nejlepším od Universal Pictures, Sky Originals a NBCUniversal.

Od data spuštění budou moci zákazníci sledovat premiéry vysoce očekávaných dramatických seriálů od SHOWTIME® - American Gigolo, Sky Originals - The Rising, The Fear Index, The Midwich Cuckoos a 21. řadu seriálu Zákon a pořádek od Peacock. V následujících měsících přibydou další premiérové seriály, jako např. 5. řada Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy nebo novinky od SHOWTIME® - 2. řada seriálu Yellowjackets a Let the Right One In.

Služba bude zákazníkům dostupná přes aplikaci SkyShowtime, a to pro zařízení Apple iOS, tvOS a Android, a přes webové rozhraní: www.skyshowtime.com. Cena měsíčního předplatného bude: 6,99 € ve Finsku, 79 SEK ve Švédsku, 79 NOK v Norsku a 69 DKK v Dánsku. SkyShowtime bude zároveň dostupný u některých místních distribučních partnerů napříč regionem.