Seriál století Volejte Saula je zpět na AMC

05.09.2022 09:34

DNES!

Věděli jste, že kriminální seriály bývají jedny z divácky nejúspěšnějších? Drama, vraždy, komplikované zápletky a tajemství, to jsou prvky, které umí přikovat diváka k televizi. Přesně tohle potvrzuje seriál z produkce televize AMC Volejte Saulovi, který je prequelem jeho velmi úspěšného předchůdce s názvem Perníkový táta.

Herec Bob Odenkirk v očekávané 6. a zároveň poslední sérii opět předvede svůj herecký talent, manipulace, intriky, zápletky a přerod nevýrazného Jimmyho McGilla v advokáta podsvětí Saula Goodmana. To vše mohou diváci sledovat na televizní stanici AMC od 8. září ve 22:00.

▲ Seriál Volejte Saulovi (foto: AMC)

V seriálu Volejte Saulovi sledujeme příběh Jimmyho McGilla, komického podvodníčka z Albuquerque v Novém Mexiku s přehazovačkou, který díky večernímu studiu získal právnický titul a jeho hlavním cílem se stalo otevřít si vlastní praxi, být úspěšný, bohatý, obdivovaný, a hlavně být co nejdál od soudní budovy. Ne, že by mu tato cesta ale úplně vycházela. Atmosféra seriálu se napříč sériemi rapidně mění a dostává nádech marnosti, deprese a znaky toho pravého psychologického dramatu. Vyvíjí se i vztah hlavního hrdiny Jimmyho s partnerkou Kim a hlavně jeho přerod v advokáta Saula Goodmana, který se nebojí nejrůznějších špinavostí. Ostatně právě takového ho známe už ze seriálu Perníkový táta.

Divák je vtažen do světa pomalých záběrů lahodícím oku, neskutečně hravé a vynalézavé režie a střihu, přičemž je vše zabaleno do dokonalého finále seriálu, který dostal ocenění Peabody Award, byl čtyřicetinásobně nominován na Emmy Award, na Zlatý glóbus, čtyřikrát vyhrál AFI TV program roku a zapsal se do seznamu "nejlepších pořadů roku", "nejlepších pořadů století" a "nejlepších pořadů všech dob". Poslední série se navíc obrovská základna fanoušků seriálu nemohla dočkat. A není se čemu divit.

▲ Seriál Volejte Saulovi (foto: AMC)

Jedním z nejzásadnějších lákadel jsou totiž herecké výkony zejména dvou hlavních aktérů. Tedy představitele Saula, herce Boba Odenkirka a jeho dámského protějšku, postavy Kim Wexlerové, kterou si zahrála Rhea Seehorn. Je až nemožné, jak tato dvojice na obrazovkách exceluje a už teď se můžeme jen domnívat, kolik cen za své výkony dostanou. Nejenom jejich zobrazení postav je ale virtuózní záležitostí. Diváci se znovu setkají třeba s herci Jonathanem Banksem, Michaelem Mondou, Patrickem Fabianem nebo Tony Daltonem, kteří jsou notoricky známí právě ze seriálu Perníkový táta.

Na závěrečnou řadu seriálu fanoušci čekali dva roky. Tvůrci Vince Gilligan, Peter Gould si sice dali na čas, ale výsledek opravdu stojí za to. Jediné, co lze prozradit je, že konec této extrémně očekávané série bude hořkosladký. Připravte se proto na to, že vám v hlavě zůstane ještě dlouho.

Poslední série seriálu Volejte Saulovi započne ve čtvrtek 8. září ve 22:00 na televizní stanici AMC.

zdroj: AMC