IFA 2022: TCL Europe představuje řadu XL Collection

03.09.2022 15:03

DNES!

Na veletrhu IFA 2022 představuje společnost TCL Electronics první televizor TCL QLED s úhlopříčkou 98 palců dostupný na evropském trhu. TCL 98C735 je nejnovějším přírůstkem do řady XL Collection, která byla poprvé uvedena na severoamerický trh v loňském roce.

V souladu se sloganem značky TCL „Inspire Greatness“ nabízejí oceňované velkoplošné televizory naprosté pohlcení díky pokročilé televizní technologii ve spojení s Google TV, takže si diváci mohou vychutnat nejlepší možnou kvalitu obrazu a špičkový obsah. Společnost TCL bude v roce 2022 pokračovat v rozšiřování své řady XL Collection na další trhy po celém světě.

▲ TCL 98C735 (foto: TCL)

Nová řada XL Collection v Evropě zahrnuje televizory TCL s úhlopříčkou obrazovky nad 75 palců. Díky různým velikostem obrazovek a technologiím si mohou televizory řady XL Collection dovolit domácnosti s různými rozpočty a překonají očekávání v oblasti domácí zábavy tím, že uživatelům po celém světě poskytnou zážitek ze sledování obrazu v nadživotní velikosti. Díky síle technologie přináší mimořádně velká obrazovka působivější, pohlcující a poutavější vizuální zážitky, které mohou diváky zábavy, filmové fanoušky, sportovní fanoušky a hráče skutečně přenést mimo displej do jejich oblíbených světů.

TCL XL Collection dokáže filmovým fanouškům zprostředkovat hluboký zážitek, jaký zažívají v největších světových kinech.

98palcový model C735 s podporou Google TV je největší z této řady, s rozlišením 4K a technologií QLED, která poskytuje pohlcující sledování zábavy s úžasným barevným podáním hollywoodského standardu. Společnost TCL navrhla 98palcový model C735 tak, aby napodoboval nejlepší místo v kině: když uživatelé sedí doma asi tři metry od obrazovky modelu 98C735, mají stejné zorné pole 60 stupňů jako při sledování obří 30metrové obrazovky z prostřední řady sedadel uprostřed kina. Televizory 98C735 i 75C735 jsou televizory QLED a dokážou 100% reprodukovat hollywoodské barvy, přesně tak, jak je zamýšlel režisér a kameraman.

▲ TCL XL Collection (foto: TCL)

Televizory 75C935 a 75C835 řady XL Collection disponují podsvícením Mini LED, které společnost TCL vyvinula pro zajištění prvotřídního zobrazení i v jasné místnosti. Díky tisícům miniaturních diod Mini LED zobrazují obrazovky řady XL Collection obsah HDR v té nejlepší kvalitě, protože poskytují neuvěřitelný jas s bohatšími světly a stíny. Celkem 1 920 zón lokálního stmívání televizoru C935 zajišťuje také brilantní černou, jasnou bílou, živé barvy a ještě jemnější rozlišení obrazu.

Model X925 PRO s úhlopříčkou 85 palců je zase držitelem ocenění CES Best of Innovation a je vybaven technologií TCL OD Zero Mini LED a rozlišením 8K pro úžasné detaily a čistotu.

Všechny televizory řady XL Collection pro rok 2022 podporují většinu technologií a formátů HDR dostupných na trhu, například Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 a HDR10+.

Pro hráče počítačových her, kteří hledají maximálně plynulý herní zážitek, jsou určeny televizory řady XL Collection Mini LED 75C935 a 75C835 - nabízejí nízké vstupní zpoždění a proměnlivou obnovovací frekvenci až 144 Hz a oba televizory podporují vstup HDMI 2.1.

▲ TCL X937U (foto: TCL)

Tyto obrazovky XL také umožňují sportovním fanouškům vychutnat si pohlcující zážitek, jako kdyby byli skutečně na stadionu - právě včas pro hlavní sportovní události, které se letos konají! Společnost TCL bude přinášet vzrušení a radost po celém světě, zejména prostřednictvím nejoblíbenějších světových sportů. Sportovní fanoušky nadchnou nejen televizory řady XL Collection pro rok 2022, ale také partnerství společnosti TCL s FIBA a turnajem EuroBasket a nové fotbalové sponzorské smlouvy s anglickým hráčem Philem Fodenem, francouzským reprezentantem Raphaelem Varanem a vycházející španělskou hvězdou Pedrim.

Řada XL Collection nabízí fantastickou kvalitu obrazu, a proto společnost TCL tvrdě pracovala na vývoji řady produktů, které poskytují pohlcující zvuk, jenž se vyrovná vynikajícímu výkonu obrazovek. Nejnovější upgrade exkluzivních oceňovaných soundbarů TCL RAY-DANZ X937U a C935U s kanály 7.1.4, resp. 5.1.2 disponuje širší a působivější zvukovou scénou a dekódováním zvuku pomocí Dolby Atmos a DTS:X.

Televizory TCL řady XL Collection mají elegantní bezrámečkový design.