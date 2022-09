Léto s FilmBoxem vyvrcholí v ringu

01.09.2022 12:34

Se Sylvesterem Stallonem se v září na FilmBox Premium roztrhne boxovací pytel, jeho fanoušci se mohou těšit na speciál filmů o legendárním Rockym Balboovi. Už je tomu skoro půlstoletí, co si Rocky Balboa řečený Italský hřebec na stříbrném plátně poprvé nasadil boxerské rukavice.

Od té doby s nimi kolem sebe bušil v celkem osmi filmech, v prvních čtyřech a v šestém „naostro“ v ringu, a ostatních třech jako trenér. Snímky Rocky až Rocky V lze v září shlédnout na kanále FilmBox Premium.

▲ Rocky na stanici FilmBox Premium (foto: SPI)

Filmy o životní cestě boxera z chudinské čtvrti Philadelphie přitom nejsou jen tak nějaká akční dramata, ale vypráví inspirativní příběh člověka, kterému toho osud moc dobrého nenadělil. Snad kromě rychlých pěstí, které prve uplatňoval jako vymahač pro místního lichváře a v poloprofesionálních zápasech v ušmudlaných tělocvičnách. Shodou okolností ale dostal neopakovatelnou šanci, kterou Rocky navzdory všemu dokázal využít a objevit se ringu po boku světové boxerské hvězdy.

Tuto kapitolu jeho života vypráví klasika z roku 1976, desetkrát na Oscara nominovaný a třemi soškami oceněný Rocky. Stejně jako kritici, byli a jsou z tohoto snímku nadšeni také diváci, běžně se například umisťuje v žebříčcích nejlepších filmů uplynulého století a podobných anketách. Všichni vyzdvihují režii Johna G. Avildsena, herecké výkony Stalloneho i jeho filmové partnerky Talie Shire, a také scénář, který dokáže dosti předvídatelný příběh vyprávět tak, že člověk z obrazovky nemůže odtrhnout oči. Málokdo přitom ví, že jej nenapsal zkušený a cenami ověnčený scénárista, ale začínající herec z New Yorku, co do Hollywoodu přišel teprve včera, jakýsi Stallone.

O tři roky později do kin přišel Rocky II, který popisuje Rockyho vypořádávání se s nečekaně nabitou slávou a penězi, i snahu o založení rodiny, která nakonec ale vyvrcholí v ringu. V Rockym III je Stalloneho postava opět na výsluní, v Rockym IV se postaví sovětskému šampionu v podání Dolpha Lundgrena, a v Rockym V se náš hrdina vrací do rodné Philadelphie a věší rukavice na hřebík, aby se stal trenérem. I pod touto čtveřicí filmů je Stallone podepsán jako scénárista, navíc si je ale také sám režíroval.

Všech pět filmů, tedy Rockyho až Rockyho V, si v září nenechte ujít na FilmBox Premium, anebo si je bezprostředně po odvysílání pusťte přes streamovací aplikaci FilmBox+, a to kdykoli a různých přístrojích od televizorů po mobilní telefony.

