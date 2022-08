Září na CBS Reality v duchu fascinujících životních příběhů

31.08.2022 17:40

DNES!

Některé lidi zasáhl osud, nemoc nebo psychická porucha. Proto každý den bojují menší i velké bitvy a pomalu se posouvají ke svému cíli. Tím je uspokojující život s respektem sám k sobě, sebeláskou a zdravým sebevědomím.

Díky CBS Reality budete v průběhu září moci nahlédnout do každodenního života hrdinů, kteří mají sice velmi nelehký osud, ale rozhodně se nehodlají vzdát.

▲ Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: CBS Reality)

Já a má extrémní koktavost

Koktání dokáže pořádně rozhodit sebevědomí. V dokumentu Já a má extrémní koktavost ve svých upřímných výpovědích Jordan, Zain, Namrah a Ishaq prozradí, jaké soukromé bitvy musí dennodenně vybojovávat. 20letý Jordan chce navzdory koktání získat svoji první práci. Ale třeba 23letý Zain zavzpomíná na dobu, kdy ze sebe stěží dokázal dostat slovo. 24letá Namrah předvede University College v Londýně, kde je zapojená do studie, která zkoumá příčiny koktání.

A 21letý Ishaq dokáže, že některé bitvy se dají vyhrát. A to i ty největší. Nad svým koktáním totiž zvítězí a jako student medicíny se dostane na pediatrickou stáž. Já a má extrémní koktavost se bude na CBS Reality vysílat v sobotu 3. září v 11:00 a 17:40 hod. Repríza pak proběhne v pátek 23. září v 08:55 a 16:50 hod.

Já a mé další osobnosti

Měli jste někdy pocit, že je vaše hlava plná myšlenek, které nedokážete utišit? A teď si představte, že byste v ní měli hlasy dalších lidí. Tedy přesnější řečeno dalších osobností. Dokument Já a mé další osobnosti nabízí jedinečný pohled do světa čtyř mladých lidí, kteří jsou rozpolceni do více než tuctu osobností. Jsou to jejich alter ega, a všechny chtějí být slyšet. Tito mladí lidé zkrátka nikdy nejsou sami. 24letá Jade vysvětlí, jak je těžké žít v neustálém obklopení davu lidí a jak se učí pracovat se svojí diagnózou disociativní poruchy osobnosti (DID).

Připojíme se k 27leté Kai a jejímu 26letému partnerovi Franzovi, kteří oba trpí DID a žijí s více než 400 dalšími alter egy. Takový život se prostě žije velmi komplikovaně a něco o tom poví i 27letá Stacey, která sdílí svůj skutečný život se 16 dalšími osobnostmi. Příběhy těchto hrdinů sledujte v neděli 4. září v 11:00 hod a 17:40 hod nebo si počkejte na reprízu v pondělí 26. září v 08:55 hod a 16:50 hod.

Život s mojí tváří

Nemoci, vrozené vady nebo oheň. To jsou jedny z příčin poškození obličeje, se kterými musí bojovat hrdinky v emocionálně nabitém dokumentu Život s mojí tváří. Dívky svádí bitvy především s tím, že vypadají jinak a společnost jim to dává výrazně najevo. Rozhodně ale nejsou smířené se svým osudem a nechtějí se kvůli svému znetvoření nechat šikanovat, ponižovat nebo omezovat.

25letá Yasmin trpí vzácným onemocněním zvaným Parry-Rombergův syndrom, které jí ničí tkáň na levé straně obličeje. Yasmin v dokumentu najde odvahu dělat to co miluje a na večerní party zazpívá před lidmi. Uvidíme také příběh 24leté Raiche, která při požáru domu, když ji bylo rok a půl, utrpěla popáleniny na 70 % svého těla. V dokumentu dostane novou paruku a nechá si vytetovat obočí. Dále se o svůj příběh podělí 22letá Chloe, která má skvrnu na obličeji a bojuje se svými nejistotami při studiích na univerzitě. Osudy těchto tří mladých bojovnic můžete sledovat v sobotu 10. září v 11:00 a 17:40 hod nebo při repríze v úterý 27. září v 08:55 a 16:50 hod.

Malí lidé ve velkém světě

Achondroplázií, tedy nejběžnější formou nanismu, která způsobuje zpomalený růst, trpí ve Spojeném království více než 6 tisíc lidí. I tito lidé ale musí každý den překonávat překážky, které jim život staví do cesty. Nevyhýbají se jim ani ty nejtěžší životní situace. Ty nejjednodušší úkoly jsou pro ně velmi často obrovskou výzvou a žít ve „velkém světě“ tak pro ně může být vyčerpávající.

V neděli 11. září v 11 hod a v 17.40 hod budete mít možnost sledovat příběh 28letého Jacka, který odejde z domova, aby si zahrál pantomimu Sněhurka a 7 trpaslíků a 19letá Freya nás zavede do obchodu, kde si bude pořizovat speciální šaty na maturitní ples. Pokud pořad nestihnete, nezoufejte. Repríza bude ve středu 28. září v 08:55 hod a 16:50 hod.

zdroj: AMC