Jan Hřebejk rozkryje Pozadí událostí v minisérii na ČT1

30.08.2022 18:46

Čtyřdílnou minisérii Pozadí událostí, která se natáčela v Olomouci a v Praze, bude vysílat Česká televize od neděle 11. září 2022, vždy od 20:10 hodin na programu ČT1.

Charakterizuje ji rukopis tvůrců Jana Hřebejka, Petra Jarchovského a Michala Sýkory, kterým navazují na předchozí společné mimořádně úspěšné televizní a filmové projekty. V hlavních rolích se představí například Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Martha Issová či Jitka Čvančarová.

▲ Pozadí událostí (foto: Julie Vrabelová)

„ Petr Jarchovský, Michal Sýkora i já, jako autoři, známe prostředí vysoké školy skoro dokonale. V detektivním žánru se už pár let pohybuji, od pokusu o nadhled a eleganci v Detektivech od Nejsvětější trojice, po temnou notu v Rédlovi, kterého Petr dramaturgoval ,“ říká režisér Jan Hřebejk. „ Zápletka minisérie Pozadí událostí je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů. Téma Pozadí událostí je naprosto dnešní: muži a ženy a jejich vztahy v době měnících se společenských rolí. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Věříme, že naše diváky zaujmeme tím, že ukážeme situace, které důvěrně znají z vlastního života. A chceme to udělat s jistou intelektuální ambicí ."

Děj nové minisérie zavede diváky mezi dva sourozence, vysokoškolské pedagogy. On píše detektivky (Vojtěch Bohdanovský - Jiří Havelka), aby finančně zajistil rodinu. Ona (Soňa Kostková - Petra Hřebíčková) pod pseudonymem vydá ironický erotický román, protože při práci na něm nemusí řešit aféry svého muže (Libor Kostka - Petr Ostrouchov). Kniha nazvaná Pozadí událostí se stane bestsellerem. Na fakultu přichází ambiciózní děkanka (Alice Klusová - Jitka Čvančarová). Jejím programem je vymýtit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů na škole a prosazuje ho s nebývalou razancí. Do hledáčku se jí dostávají pedagogové i studenti.

Jeden výtisk kontroverzi vzbuzujícího výtisku Pozadí událostí najdou kriminalisté i v šatně univerzitního divadelního sálu, hned vedle mrtvého těla mladé studentky. Vyšetřováním případu je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka Lída Stehlíková (Martha Issová) žijící v partnerském vztahu se ženou (Aneta Vilímková - Petra Bílková), s níž čeká rodinu... „ Kombinace kriminalistka-lesba-Hřebejk je něco, co jsem rozhodně chtěla zažít. A dobře jsem udělala! Byla to nesmírně radostná, inspirativní a nabíjecí práce ,“ komentuje představitelka Lídy Stehlíkové Martha Issová. Do role její maminky a dcery obsadili tvůrci seriálu její vlastní maminku, herečku Lenku Termerovou a dceru Fany Ondříčkovou.

Pozadí událostí se natáčelo v únoru a březnu roku 2021 v Praze a v Olomouci v čase koronavirových opatření. Představitel Vojtěcha Bohdanovského, Jiří Havelka, na něj s odstupem času vzpomíná jako na „nejlepší možný způsob trávení lockdownu“. Hudbu k seriálu, včetně titulní písně Ticho, složila představitelka jedné z hlavních rolí, Katarina Kubošiová (Katarzia).

zdroj: ČT