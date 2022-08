Dokumenty ČT na podzim: O duševním zdraví i portréty osobností

31.08.2022 08:54

Pro nadcházející podzim si Česká televize pro své diváky připravila řadu nových dokumentů i premiérovou publicistiku. Tvůrci se zaměří například na téma duševního zdraví, na historii intimního života v Československu a výrazný prostor dostanou také portréty významných osobností naší historie i současnosti.

Na obrazovku se vrátí také oblíbené pořady, jako je Pečení na neděli s vítězkou první řady soutěže Peče celá země nebo Manu a Matěj, kteří se tentokrát vydají na cestu do Apulie.

„ Dokument České televize chce být i angažovaný, nevyhýbá se důležitým tématům dneška ,“ říká manažer vývoje Centra publicistiky, dokumentu a vzdělávací tvorby ČT Radomír Šofr a upřesňuje, na co se diváci tento podzim mohou těšit: „J eště před zahájením invaze na Ukrajinu natočil režisér Zdeněk Tyc dokument Podkarpatské Rusínsko, který ukazuje, jak intenzívní vazby má tato oblast na Českou republiku. V kontextu probíhající války nedaleko českých hranic je dobré si připomenout třicáté výročí novodobých vojenských misí České armády. Třídílný dokumentární cyklus Zahraniční mise přiblíží nejen jejich průběh v exotických zemích, ale i náročnou přípravu či následné navracení zpět domů. A lehkou reminiscenci na covidovou dobu, ovšem nejen tu, přinese třídílné docu-drama Pražská záchranka, které se věnuje divácky oblíbené a tvůrci vyhledávané zdravotní tematice .“

▲ Dokumenty ČT (foto: ČT)

V premiéře uvede Česká televize také snímek Naděje až do konce, jenž sleduje příběhy lidí, do jejichž života zasáhla amyotrofická laterární skleróza (ALS). „ S Veronikou Stehlíkovou jsem spolupracovala už na Dětech úplňku. Tehdy se nám podařilo částečně změnit systém podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra. I z toho důvodu jsme se rozhodli natočit tento film, aby se lidé dozvěděli o nemoci ALS. Věděla jsem, že režisérka se na protagonisty napojí a nevznikne nic smutného, že dokáže do filmu dostat i lásku a humor ,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová. Pod její tvůrčí producentskou skupinou vzniká také projekt Péče o duši. Série krátkých filmů zachycuje příběhy duševně nemocných lidí a jejich blízkých. Autentické výpovědi, na kterých je cyklus postaven, otevírají stále častěji skloňovanou otázku psychického zdraví. Na stejné téma nahlíží formou ročního časosběrného dokumentu také snímek Šárky Maixnerové Na vlastní duši.

Ve vysílání se během nadcházející sezony současně objeví celovečerní dokumenty, které uvedla v nedávné době kina. Originální pohled na dobu největšího územního rozmachu českých království sleduje snímek Jana E. Svatoše Až zařve lev. Neotřelý příběh nabídne Manželství české filmařky Kateřiny Hager s pákistánským kolegou Asadem Faruqim, v němž kamery zachycují vztah česko-pákistánského páru, který se seznámil při hraní on-line počítačové hry. Jednoho z nejznámějších cestovatelů a nejvydávanějšího českého spisovatele všech dob pak představí životopisný film Stingl - Malý velký Okima.

Příběh intimního života v Československu druhé poloviny dvacátého století nabídne osmidílná Kronika orgasmu, jež vznikla speciálně pro iVysílání.

Každá z epizod se věnuje jednomu z témat, kterými se sexuologie v dané době zabývala. Sérii odstartují padesátá léta, v nichž čeští sexuologové zkoumali ženský orgasmus, další epizody se zabývají emancipací sexuálních menšin a žen nebo nácviky sexuálních dovedností, jež v sedmdesátých letech probíhaly v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Závěr série bude časově zasazen do konce minulého století, přičemž hlavním tématem se stane prostituce. Původní pořad pro Českou televizi v koprodukci se společností Cinebonbon natočila Kateřina Kořínková Sobotková.