Český rozhlas Vltava vysílá 50 let

01.09.2022 10:41

DNES!

V neděli 4. září uplyne 50 let od zahájení vysílání stanice Český rozhlas Vltava. V den svých narozenin oslaví půlstoletí svojí existence kulturním programem, který nabídne ohlédnutí za nejvýznamnějšími momenty historie Vltavy nebo exkluzivní společné vysílání se slovenskou stanicí Devín.

Oslava vyvrcholí koncertem pro veřejnost na pražském Střeleckém ostrově, kde v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma vystoupí zpěvák Dan Bárta nebo jazzový klavírista Ondřej Pivec.

▲ Studio Vltava 2010 (foto: Tomáš Vodňaský)

„ Český rozhlas Vltava je tu pro posluchače již padesát let. Pokud se za těmi léty ohlédneme, uvidíme nespočetně vyrobených pořadů, odvysílaných hodin, ale zejména kvalitní práci rozhlasových pracovníků. Bez nich by rozhlasové vysílání nikdy nevzniklo a nevyvinulo se do dnešní podoby ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

V neděli 4. září roku 1972 v 8:55 zahájila stanice Vltava prostřednictvím velmi krátkých vln svoje vysílání znělkou ze Smetanovy stejnojmenné symfonické básně. Vysíláním navázala na třetí program Československého rozhlasu určeného pro náročné publikum. Po Sametové revoluci stanice Vltava začala věnovat kulturním tématům, které dodnes nabízí posluchačům.

▲ Nové multimediální studio Českého rozhlasu Vltava (foto: Tomáš Vodňaský)

„ Ve svých padesáti je Vltava ve výborné kondici - setrvale roste poslech našich pořadů na online platformách, daří se nám udržovat zájem i o naše lineární vysílání. Je vidět, že kultivovaná kulturní stanice, jakou Vltava je, do tuzemského mediálního prostoru i dnes rozhodně patří ,“ uvedla Jaroslava Haladová, šéfredaktorka stanice Český rozhlas Vltava.

Oslava padesátého výročí Českého rozhlasu Vltava, jediné artové rozhlasové stanice, se uskuteční v neděli 4. září od 16.00 hodin na Střeleckém ostrově v Praze ve společnosti hvězd vltavského éteru, jedinečného zpěváka a hudebníka Dana Bárty, jednoho z nejúspěšnějších českých jazzových klávesistů Ondřeje Pivce, hudebníka a vizuálního umělce Milana Caise, skladatelky a zpěvačky Beaty Hlavenkové, jazzové zpěvačky Marty Kloučkové a Never Sol alias Sára Vondrášková, která vystoupí se svou autorskou experimentální elektronickou hudbou i s vlastním DJ setem. Umělce doprovodí Rozhlasový Big Band Gustava Broma pod dirigentem Vladimírem Valovičem.

Český rozhlas Vltava v současnosti nabízí kvalitní obsah pro náročné posluchače - kulturní publicistiku, rozhlasové hry, dokumenty a literaturu a také klasickou a jazzovou hudbu doplněnou současnou alternativní hudbou. Kulturní stanice nově vysílá z moderního multimediálního studia v prostorách rozhlasového komplexu na pražských Vinohradech.

zdroj: ČRo