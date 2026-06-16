HBO Max přichází na Nový Zéland a do Vietnamu

HBO Max přichází na Nový Zéland a do VietnamuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) dnes spustila svoji placenou streamovací platformu HBO Max na Novém Zélandu a ve Vietnamu a dokončuje tak své zavádění na klíčových trzích jihovýchodní Asie a Austrálie a Nového Zélandu.
Streamovací služba přináší předplatitelům některé z největších trháků, oceňovaných seriálů, ikonických hitů a rodinných favoritů od populárních zábavních značek, jako jsou HBO, Harry Potter, DC Universe, Warner Bros. a další.
V nadcházejících měsících se fanoušci mohou připravit na řadu nadcházejících exkluzivních premiér, včetně třetí série původního seriálu HBO House of the Dragon 22. června, původního seriálu Max Stuart Fails to Save the Universe 24. července, filmu Lanterns od DC Studios 17. srpna a první série nové série o Harrym Potterovi s názvem Harry Potter a Kámen mudrců, která bude mít premiéru o Vánocích.
Místní předplatitelé si nyní mohou užít originální pořady HBO a Max, jako jsou Poslední z nás, Rytíř sedmi království, Hra o trůny a Pitt, oblíbené seriály fanoušků, včetně Přátel, Teorie velkého třesku, Úžasně podivný svět Gumballa a celou filmovou sbírku Harryho Pottera.
Na HBO Max jsou k dispozici také oceňované pořady, jako například True Detective: Noční země, Tučňák, Hříšníci a Jedna bitva za druhou, a oblíbené trháky jako Nevěsta!, „Bourlivá hůrka“ a další. Ve Vietnamu bude služba nabízet také exkluzivní korejskou zábavu, jako je The Legend of Kitchen Soldier s Park Ji-hoonem a Filing For Love se Shin Hae-sunem.
zdroj: WBD