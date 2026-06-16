Poker míří na Eurosport a HBO Max

Poker míří na Eurosport a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Warner Bros. Discovery uzavřela smlouvu o tříleté spolupráci s World Series of Poker, jednou z nejprestižnějších pokerových sérií na světě. Díky dohodě se klíčové části letošní série dostanou k divákům v Evropě, Asii a Latinské Americe prostřednictvím stanic a platforem WBD, včetně Eurosportu a HBO Max.
Fanoušci se mohou těšit na sestřihové pořady z Main Eventu i Final Table, živé vysílání finálového stolu a obsah připravený ve spolupráci s Omaha Productions.
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) a každoroční série pokerových turnajů World Series of Poker (WSOP) se dohodly na tříleté spolupráci, která potěší všechny pokerové fanoušky. Klíčové turnaje letošní série budou totiž v Evropě, Latinské Americe a Asii dostupné také na stanicích a platformách WBD, včetně Eurosportu a HBO Max. WSOP je přitom pravděpodobně nejslavnější pokerovou událostí na světě. Tradičně ji hostí Las Vegas, a to již od roku 1970.
Součástí dohody je vysílání šesti pětačtyřicetiminutových sestřihových pořadů z hlavního turnaje Main Event, který proběhne od 2. do 13. července, i z finálového stolu Final Table, naplánovaného na 3. až 5. srpna. V Evropě a Asii je odvysílá Eurosport, ve Velké Británii a Irsku pak TNT Sports. Divákům v Evropě budou k dispozici také na vyžádání prostřednictvím HBO Max. Finálový stůl odvysílají Eurosport v Evropě a Asii a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku živě.
Veškerý obsah připraví společnost Omaha Productions. V Latinské Americe budou po dobu Main Eventu i Final Table každý den vysílány patnáctiminutové sestřihy na stanici Space.
zdroj: WBD