Láska nebolí - nová dokusérie na Oneplay od 26. června

Láska nebolí - nová dokusérie na Oneplay od 26. červnaDNES! | redakce | tisk | názory
Na hraný Oneplay Originál Monyová, který otevřel téma domácího násilí skrze příběh spisovatelky Simony Monyové, nyní volně navazuje třídílná dokumentární série Láska nebolí. Oneplay ji uvede 26. června.
Dokument přináší osobní výpovědi lidí, kteří byli násilnému chování vystaveni jako děti či partneři, ale i těch, kteří se násilí sami dopouštěli a rozhodli se své vzorce chování změnit.
Domácí násilí se málokdy objevuje náhle. Často začíná nenápadně třeba kontrolou, manipulací, žárlivostí nebo toxickým chováním maskovaným za péči a lásku. Právě tyto vzorce se série snaží pojmenovat srozumitelně, citlivě a bez černobílých zkratek. Ukazuje také, že následky násilí nekončí odchodem z násilného vztahu, ale mohou se přenášet dál - do života dětí, dalších vztahů i do dalších generací. Vedle rodiny Simony Monyové v dokumentu vystupují také zpěvačka Michaela Nosková, chirurg Tomáš Šebek, hudebník Radek Banga, režisér David Laňka, bývalý fotbalista Patrik Beutel a další ženy a muži, kteří do série přinášejí vlastní zkušenost. Jejich příběhy otevírají otázky, jak rozpoznat varovné signály, jak těžké je z násilného vztahu odejít, co násilí způsobuje dětem a proč je důležité pracovat i s lidmi, kteří si uvědomí, že sami ubližují.
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U série Monyová jsme téma domácího násilí otevřeli pro širokou veřejnost prostřednictvím příběhu s krajně tragickými důsledky. Láska nebolí přináší příběhy, které se dějí v obrovském množství za zavřenými dveřmi bytů, za přítomnosti dětí. Jsem nesmírně rád za důvěru, otevřenost a odhodlání, s jakým hrdinové této série vyprávějí o těžkém životním období. A jsem o to raději, že přinášejí naději na dobré konce, únik z pasti domácího násilí. Kéž by takový konec mohl mít i příběh Simony Monyové. Důležité pro mě je, že tento dokument nezůstává jen u bolesti. Ukazuje především naději, že se vše může v dobré obrátit,“ uvádí Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Oneplay.
Silnou linkou dokumentu jsou také příběhy těch, kteří se v určité fázi života násilí na svých bližních dopouštěli. „
Veřejně se takřka nemluví o práci s lidmi, kteří mají problémy se zvládáním vzteku a agrese, ani o mužích, na nichž bylo násilí pácháno. Rozhodli jsme se proto přinést na obrazovku i výpovědi lidí, kteří se násilí dopustili. Ne proto, abychom je omlouvali, ale proto, že bez pochopení dynamiky kontroly, manipulace nebo výbuchů hněvu, které stojí za násilím, nemáme šanci tento kruh skutečně přerušit,“ vysvětluje Klára Follová, kreativní producentka Oneplay, a dodává: „
Protagonisté série Láska nebolí také jasně ukazují, že domácí násilí nezná hranice profese, vzdělání ani společenského postavení.“
Domácí násilí nemusí zanechávat viditelné stopy. „
Psychické násilí není vidět. I proto je někdy těžké vysvětlit lidem, že je často ještě mnohem horší než fyzická bolest,“ připomíná v dokumentu zpěvačka Michaela Nosková. Její slova potvrzuje režisér David Laňka, který byl vystaven násilnému chování ze strany expartnerek: „
U mě to nebylo o tom, že bych zažíval fyzické násilí, ale ten psychický nátlak, který byl v každé druhé větě, kdy všechno, co jsem podle partnerky udělal, bylo špatně, všechno, co jsem řekl, nebyla pravda, a vůbec já celý jsem byl podle ní špatný, nedostačující a omezený, vás doslova rozervává na kusy.“
Série vznikala ve spolupráci s odborníky a organizacemi, které se dlouhodobě věnují prevenci, pomoci obětem i práci s lidmi, kteří se násilí dopouštějí. Mezi nimi jsou například ROSA - centrum pro ženy, z. s., Liga otevřených mužů, Persefona nebo Spondea. Tvůrci téma nahlížejí v širším společenském kontextu a vědomě otevírají i perspektivu, která se ve veřejném prostoru objevuje méně často. Součástí projektu je také informační web www.oneplay.cz/cestakbezpeci, který sdružuje kontakty na organizace pomáhající lidem v ohrožení. TV Nova také nově přistoupila k podpisu Charty proti domácímu násilí.
Název série zároveň připomíná jednoduchou, ale důležitou věc: pokud láska bolí, není to láska. Dokument ukazuje, že říct si o pomoc není projev slabosti, ale první krok k tomu, aby násilí nepokračovalo dál.
Třídílná dokumentární série Láska nebolí startuje 26. června exkluzivně na Oneplay.
zdroj: Nova