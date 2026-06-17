SkyShowtime s trailerem k seriálu Star Trek: Tajemné nové světy

SkyShowtime s trailerem k seriálu Star Trek: Tajemné nové světyDNES! | redakce | tisk | názory
Zatímco fanoušci Star Treku odpočítávají dny do významného 60. výročí vzniku této série, čeká je ještě další důvod k radosti. SkyShowtime dnes zveřejnila zbrusu nový trailer k předposlední sezóně vizionářského seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy).
První díl čtvrté sezóny bude mít premiéru exkluzivně 24. července, následovat budou nové díly každý týden.
Posádka lodi U.S.S. Enterprise pod vedením kapitána Christophera Pikea vydává na sérii napínavých a emotivních dobrodružství mezi hvězdami. Na cestě do podivných nových světů budou čelit vlastním démonům i vnějším hrozbám, potkávat zajímavé nové postavy, znovu se setkávat se známými tvářemi a střetávat se s děsivými mimozemšťany. A navzdory tomu všemu se snaží najít naději a dobrou budoucnost.
Ve čtvrté řadě se představí Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun a Martin Quinn. Jako hostující hvězdy se objeví Carol Kane a Paul Wesley.
Seriál produkují společnosti CBS Studios, Secret Hideout a Roddenberry Entertainment. Spoluautory seriálu jsou Akiva Goldsman a Henry Alonso Myers. Výkonnými producenty čtvrté řady jsou Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry a Trevor Roth.
Distribuci seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.
První tři řady Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) je možné zhlédnout na SkyShowtime, kde je nyní k dispozici také první řada seriálu Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily).
zdroj: SkyShowtime