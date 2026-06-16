Shop LC 3x na Astře v SD

Shop LC 3x na Astře v SDDNES! | redakce | tisk | názory
Německý teleshoppingový kanál Shop LC je možné nyní naladit ze satelitů Astra na pozici 19,2°E v klasickém SD rozlišení hned třikrát. Nejnověji je tento program v MPEG-4 (H.264) poskytován na kmitočtu 12,148 GHz.
Stejně jako na kmitočtu 12,148 GHz vysílá Shop LC i na původních slotech - na frekvencích 12,633 a 12,662 GHz identický program. Tentýž obsah nabízí i v HD rozlišení (freq. 10,773 GHz, pol. H).
Shop LC využil uvolněný slot po jiné televizní stanici a zatím není známo, jak dlouho bude souběžná distribuce na třech různých transpondérech v SD rozlišení probíhat.
Na všech frekvencích vysílá volně ( FTA).
technické parametry - Shop LC:
• Astra (19,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 12,662 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA