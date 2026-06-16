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Shop LC 3x na Astře v SD

DNES! | redakce | tisk | názory

Německý teleshoppingový kanál Shop LC je možné nyní naladit ze satelitů Astra na pozici 19,2°E v klasickém SD rozlišení hned třikrát. Nejnověji je tento program v MPEG-4 (H.264) poskytován na kmitočtu 12,148 GHz.

Stejně jako na kmitočtu 12,148 GHz vysílá Shop LC i na původních slotech - na frekvencích 12,633 a 12,662 GHz identický program. Tentýž obsah nabízí i v HD rozlišení (freq. 10,773 GHz, pol. H).

Shop LC - záběr z příjmu stanice
▲ Shop LC - záběr z příjmu stanice

Shop LC využil uvolněný slot po jiné televizní stanici a zatím není známo, jak dlouho bude souběžná distribuce na třech různých transpondérech v SD rozlišení probíhat.

Na všech frekvencích vysílá volně ( FTA).

technické parametry - Shop LC:

• Astra (19,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 12,662 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

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TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (24/39)
kanál CT2 20:00 Gabon, zelený skvost Afriky
21:00 Bitva u Hradce Králové 1866
22:30 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (15)
21:35 Comeback III
22:10 Comeback III
kanál PRIMA 20:15 Polabí (76)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Hra bez pravidel
22:05 Labyrint 3 (1)
23:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (17)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:25 Astrid a Raphaëlle
22:25 Diplomatka (3/6)
kanál DVOJKA 20:10 Tajomstvá a špióni: Nukleárna hra (2/3)
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (3/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (19)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dvě tváře světa
21:20 Dvě tváře světa
22:20 Inženýrská odysea (11)

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