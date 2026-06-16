Telly startuje velkou letní kampaň: Akční cena a dárky

Telly startuje velkou letní kampaň: Akční cena a dárkyDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní operátor Telly spouští velkou letní kampaň, která novým zákazníkům přinese nejen stoprocentní porci zábavy, ale také mimořádnou nálož dárků. Každý, kdo si v letním období pořídí Telly, získá Velký balíček za cenu Malého - pouhých 270 Kč měsíčně na první tři měsíce.
K tomu navíc zákazníci získají HBO & Cinemax napořád, roční předplatné iDNES Premium i slevu na nákup jídla od foodory.
Letošní léto bude na Telly patřit k těm nejnabitějším. Sportovní fanoušci se mohou těšit na exkluzivní eventy, jako je návrat Conora McGregora do oktagonu UFC, prestižní tenisový Wimbledon, rychlé monoposty Formule 1 nebo sledovaná předkola Ligy mistrů UEFA. Aby si diváci mohli tyto vrcholy užít naplno, otevírá jim Telly cestu k více než 130 programům za zlomek běžné ceny (místo standardních 690 Kč).
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V Telly jsme sami velcí sportovní i filmoví srdcaři a víme, že léto je časem cestování a pohody. Proto jsme letní kampaň postavili tak, aby našim novým divákům udělala upřímnou radost a přinesla jim tu nejlepší zábavu na trhu za bezkonkurenční cenu,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
Pořádná nálož letních dárků ke každé nové aktivaci
* Velký balíček za 270 Kč
První 3 měsíce sledujete kompletní nabídku Telly za cenu nejnižšího tarifu.
* HBO a Cinemax napořád
Filmové kanály zůstávají součástí vašeho balíčku jako trvalý bonus.
* HBO Max na měsíc jako dárek
Oblíbená streamovací platforma jako dárek na vyzkoušení.
* iDNES Premium na rok zdarma
Roční předplatné prémiového obsahu na iDNES.cz zcela bez reklam.
* 250 Kč sleva od foodory
Sleva 250 Kč na váš první nákup nad 599 Kč z foodora marketu a partnerských obchodů.
Kde a jak akční nabídku využít?
Od 16. června lze pořídit Velký balíček na 3 měsíce za akčních 270 Kč. Aktivace probíhá bleskově online na webu telly.cz, takže si cestu k prémiovému sportu i kultovním filmům zajistíte doslova během pár kliknutí a bez dlouhodobých závazků.
Více informací o nabídce a možnostech sledování naleznete na webu telly.cz.
zdroj: Telly