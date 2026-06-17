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Hercule Poirot přichází na obrazovky Prima KRIMI SK

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní kanál Prima KRIMI SK povolává do služby nejslavnějšího detektiva všech dob. David Suchet ve své životní roli Hercula Poirota bude v jednom z nejkonečnějších televizních seriálů kriminálního žánru, natočeném podle povídek a románů britské královny detektivek Agathy Christie, doprovázet diváky každý pracovní den ve 20:15 hodin.

Legendární belgický detektiv přijde na obrazovky již 7. července.

Televizní kanál Prima KRIMI SK přináší divákům na Slovensku již od září loňského roku celou plejádu oblíbených kriminálních a detektivních seriálů. Těch je od června během dne v jeho vysílání ještě více.

Hercule Poirot přichází na Prima KRIMI SK (foto: ITV)
▲ Hercule Poirot přichází na Prima KRIMI SK (foto: ITV)

Ať už je to francouzská komisařka Julie Lescautová, skutečně velký policista z německého Tölzu Big Ben, rakouští kriminalisté z Vražd v Kitzbühelu nebo detektiv inspektor Mike Shepherd v novozélandských Vraždách v Brokenwoodu. Jiný pohled na vyšetřování zase přinesli a přinášejí detektivové z britských ostrovů v oblíbených seriálech Vraždy v Midsomeru, Zločiny z vřesovišť, Vraždy v Oxfordu či Detektiv Endeavour Morse. Programová nabídka Prima KRIMI SK tím však nekončí. V příštích měsících si budou moci televizní diváci naplno rozhýbat své malé šedé buňky.

Na obrazovkách Prima KRIMI SK přibude od 7. července seriál Hercule Poirot, který patří mezi nejúspěšnější a nejdéle vysílané adaptace děl Agathy Christie. Britský seriál vznikal v produkci největšího britského komerčního vysílatele ITV v letech 1989 až 2013 a během 13 sérií postupně adaptoval téměř celý literární odkaz slavného belgického detektiva. V titulní roli se představil David Suchet, jehož ztvárnění Poirota je dodnes považováno za jedno z nejvěrnějších přenesení literární postavy na televizní obrazovky.

Vnuk samotné spisovatelky se v jednom z rozhovorů vyjádřil, že je škoda, že ho Agatha Christie neviděla, protože David Suchet podle něj ztvárnil Poirota přesně tak, jak si jej autorka představovala. Oceňován je také originální český dabing, který vznikal pro televizi Prima a ve kterém Davidu Suchetovi ve většině epizod propůjčil hlas herec Jaromír Meduna.

Elegantní a mimořádně bystrý Hercule Poirot, bývalý belgický policista působící v Anglii, řeší ty nejzáhadnější případy vražd, zmizení či krádeží. Při vyšetřování spoléhá na výjimečný pozorovací talent, logické uvažování a své proslulé „malé šedé buňky“. Po jeho boku se pravidelně objevují kapitán Arthur Hastings, inspektor James Japp ze Scotland Yardu a sekretářka Felicity Lemonová. Každá epizoda přináší samostatný příběh plný napětí, tajemství a nečekaných odhalení.

První Poirotovy příběhy vznikly již před více než sto lety, ale dodnes si získávají nové generace diváků i čtenářů po celém světě. Nadčasové zápletky, důraz na psychologii postav a umění odhalit pravdu pomocí dedukce dělají z případů Agathy Christie jedny z nejoblíbenějších detektivních příběhů všech dob. I proto patří Hercule Poirot mezi nejikoničtější postavy světové kriminální literatury a jeho televizní dobrodružství si dodnes udržují výjimečnou popularitu.

zdroj: FTV Prima

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