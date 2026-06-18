ČT v létě bez tíže: Filmy, seriály, koncerty i sport

ČT v létě bez tíže: Filmy, seriály, koncerty i sportDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize přinese divákům během prázdninových dnů oblíbené české filmy a seriály, premiérové pořady, kulturní přenosy, ale i bohatou nabídku pro rodiny s dětmi a fanoušky sportu. Letní sezona začíná v České televizi už na konci června s programem přinášejícím zábavu i inspiraci pro diváky všech generací.
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Léto je obdobím, kdy si chceme odpočinout od každodenního shonu. Právě proto jsme letošní letní program sestavili v duchu motta Léto bez tíže. Nabídneme divákům silné příběhy, oblíbené seriály, filmy, dokumenty i přenosy z kulturních akcí, které přinášejí radost, inspiraci a chvíle pohody. Chceme být společníkem pro letní dny i večery - bez stresu, bez spěchu, ale s kvalitním obsahem, který je pro Českou televizi typický,“ říká ředitel divize Program a digitální služby České televize Milan Fridrich.
Kromě pokračování premiérové série s inspektorkou Candice Renoirovou (od 30. června, 20:10) a dalších dílů Četnických humoresek nabídne program ČT1 v létě v jednom večeru komedii bez servítků v kultovním seriálu Most! (od 2. července, 20:10) a hned po něm výlet do sedmdesátých let s vykutáleným Standou Pekárkem v dalším úspěšném seriálu Volha (od 2. července, 21:00). V neděli to pak budou pohodové rodinné filmy jako Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, ale také první i druhá řada minisérie Docent či tajemné krimisérie Ďáblova lest, Ztracená brána a další.
Premiéry dvou zahraničních seriálů Robin Hood a Montmartre, oblíbené filmové komedie s Jeanem-Paulem Belmondem jako Muž z Ria či Velký šéf nebo s Louisem de Funèsem - Grand restaurant pana Septima, Oscar nebo Fantomas kontra Scotland Yard - i filmy dalších hvězd Alaina Delona, Pierra Richarda nebo Roberta Redforda pak nabídne program ČT2. Zde si budou moci diváci také třeba zavzpomínat na tygra z Malajsie u nového uvedení seriálu Sandokan. Pro milovníky kriminálních thrillerů je připravena premiérová série detektivek s Tomem Selleckem v roli policejního šéfa Jesseho Stonea. Z dalších titulů to budou třeba zahraniční komedie Moje tlustá řecká svatba, muzikál Největší showman, fantasy komedie Čarodějky z Eastwicku či celá série s Rockym, kterou ČT2 uvádí k osmdesátým narozeninám herce Sylvestra Stalloneho.
Desetidílný dramatický seriál Nabídka, který pojednává o událostech v zákulisí před natáčením slavného oscarového filmu Kmotr i během něj, si budou moci diváci v létě připomenout na programu ČT art. Připraveny jsou i slavné muzikály jako Funny Lady, Divotvorný hrnec a další. Diváci nepřijdou ani o Smetanovu Litomyšl či již tradičně živě přenášený koncert od Eiffelovy věže z Paříže. ČT art uvede také úspěšné divadelní komedie či filmové i dokumentární portréty slavných umělců.
Program ČT :D nabídne svým divákům oblíbené hrdiny ze seriálů Tlapková patrola nebo Dobrodružství medvídka Paddingtona. Do přírody je pak zavede pořad Terčin zvířecí svět. I v létě bude pokračovat magazín DVA3, který přiblíží svět kreativních počítačových her a popkultury.
Sportovní fanoušci si na ČT sport přijdou na své od 11. června do 19. července při sledování přenosů utkání mistrovství světa ve fotbale z USA, Kanady a Mexika. Po dvaceti letech se jej účastní i česká fotbalová reprezentace. Od 20. do 28. června se v Česku a na obrazovkách ČT sport odehraje mistrovství světa v hokejbalu, od 4. do 26. července se pojede cyklistická Tour de France, od 21. června bude probíhat největší multisportovní akce pro mládež v České republice - Olympiáda dětí a mládeže - a od 10. do 16. srpna mistrovství Evropy v atletice. Zkrátka léto plné sportu na ČT sport.
Na pestrou škálu těch nejlepších zahraničních seriálových objevů plných humoru i napětí se mohou během letních měsíců těšit diváci a divačky iVysílání. V červenci na něm uvidí britskou komedii Daddy Issues, kde se hlavní hrdinka musí vypořádat s nečekaným těhotenstvím i spolubydlením s vlastním rozvedeným tátou. Černý humor přinese i irský komediální thriller Sestry až za hrob, který ukazuje, že rodina drží při sobě, i když jde o vraždu nesnesitelného švagra. Letní atmosféru pak doplní hřejivý seriál Svědectví barevného ostrova, inspirovaný předlohou Astrid Lindgrenové, plný rodinné pohody a dětských dobrodružství. V srpnu nabídku rozšíří seriál Tohle bude bolet, černohumorný a upřímný pohled do života mladého lékaře v britském zdravotnictví, který bez příkras ukazuje, že realita nemocnice má k romantice hodně daleko. Napětí pak vygraduje finský sociálně kritický thriller Helsinský syndrom, který zavede diváky přímo do newsroomu, kde se obyčejný pracovní den změní v krizovou situaci a osobní příběh se střetne s otázkou pravdy, spravedlnosti a minulosti, která se nikdy úplně neztratila.
zdroj: ČT