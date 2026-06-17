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Arirang World HD už jen na nové frekvenci

DNES! | redakce | tisk | názory

Jihokorejský mezinárodní kanál Arirang World HD dokončil stěhování distribuce na novou vysílací kapacitu v rámci pozice 19,2°E, kde pracují satelity Astra 1P a Astra 1N.

Stanice ukončila distribuci na kmitočtu 11,509 GHz s vertikální polarizací. Šlo o jediný program, který byl šířen v tomto multiplexu. Navíc se tím uvolnila kapacita (transpondér) na satelitu Astra 1P, který tak může nyní šířit jiný multiplex.

Vysílání Arirang World HD pokračuje na pozici 19,2°E i nadále. Stanice je nyní poskytována z jiné kapacity společnosti Globecast, která pro program zajišťuje satelitní služby a to na kmitočtu 11,538 GHz. Nadále se jedná o DVB-S multiplex.

Souběžná distribuce na novém i původním kmitočtu probíhala 3 měsíce s cílem usnadnit divákům přeladění programu na nové vysílací parametry.

Arirang World HD přináší především pořady o korejské kultuře a její propagaci. Vysílání je poskytováno v anglickém a korejském jazyce. Některé pořady mohou být titulkovány do čínštiny, španělštiny, arabštiny, ruštiny, vietnamštiny a indonéštiny.

nové technické parametry - Arirang HD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,538 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

původní technické parametry - Arirang HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,509 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

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