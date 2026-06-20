TV Prima: Seznamovací show bude pozdně večer

TV Prima: Seznamovací show bude pozdně večerDNES! | redakce | tisk | názory
Změnu v programu přichystala společnost FTV Prima u svého hlavního programu TV Prima. Seznamovací reality show "Are You The One?" přesouvá z odpoledního slotu do pozdního večerního vysílacího času.
Show se doposud vysílala na TV Prima ve všední dny kolem 16:50 hodiny. Od pondělí 22. června 2026 se bude česká verze licencovaného pořadu vysílat kolem 22:40 hodiny.
Are You The One? je letní novinka ve vysílání Primy. Je o partě nezadaných, která se vydala do thajského ráje, kde se pustila do nejodvážnějšího sociálního experimentu - najít svůj dokonalý protějšek. Čekají je výzvy, zvraty, romantika i pořádná dávka napětí. Show moderují Gábina Gášpárová a Petr Havránek.
zdroj: FTV Prima