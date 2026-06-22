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TV Nova natáčí seriál Boží plán

DNES! | redakce | tisk | názory

TV Nova natáčí nový čtyřiadvacetidílný seriál Boží plán z pera Lucie Konečné a Martina Šimička pod producentským vedením Simony Brdičkové a Lukáše Borovičky. Tvůrčí tým, který nyní připravuje Boží plán, stojí také za úspěšným seriálem Jedna rodina. Marek Lambora, Vašek Matějovský a Filip Březina se poprvé potkávají před kamerou jako trojice kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama.

Společně s Tomášem Jeřábkem a Michaelou Petřekovou vytvoří ve sdíleném bytě nečekanou partu, která má odvahu začít žít život podle vlastních pravidel.

Natáčení seriálu Boží plán (foto: TV Nova)
▲ Natáčení seriálu Boží plán (foto: TV Nova)

Tři herecké hvězdy mladé generace Filip Březina, Vašek Matějovský a Marek Lambora hrají muže, kteří se ve zlomovém okamžiku svých životů sestěhují do společného bytu. Ten vlastní dobrosrdečný řidič tramvaje Mirek v podání Tomáše Jeřábka, který přes počáteční výhrady svých podnájemníků přivede ještě jednoho spolubydlícího: rebelující Julii, již hraje Michaela Petřeková. Julie právě „emigrovala“ z Bruntálu do Prahy. Jejich nové životní plány sice přinesou nejeden průšvih, ale se skvělými přáteli v zádech se všechno řeší o něco snáz. Chemie mezi hlavními postavami navíc nevznikla jen před kamerou.

Pro Marka Lamboru představuje seriál Boží plán také příležitost ukázat se divákům v trochu jiné poloze, než na jakou jsou u něj zvyklí. Herec, kterého si publikum spojuje především s rolemi princů, romantických hrdinů a sympatických kladných postav, tentokrát vystupuje ze své obvyklé škatulky. Jeho Adam je totiž všechno možné, jen ne dokonalý hrdina.

Boží plán je seriál o partnerství, přátelství a o tom, že k vzájemnému pochopení vede dlouhá a spletitá cesta. Nečekané zvraty a překvapení od začátku do konce přináší tempo a energii, které diváka okamžitě vtáhnou. Dali jsme si speciálně záležet na hereckém obsazení, první díly jsou právě teď ve střižně a mě baví sledovat, jak skvěle funguje chemie mezi hlavními postavami. Nečekejte žádná těžká témata, náš nový seriál přinese divákům především boží zábavu,“ říká kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička.

zdroj: Nova

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