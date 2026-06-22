Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 22. června 2026, svátek má Pavla

ČT a ČRo dnes ve stávce

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká veřejnoprávní média Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) vstoupily dnes 22. června 2026 do výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který se ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků. Provoz médií má být nově financován ze státního rozpočtu.

Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnosti provozu a základní fungování vysílání.

Na zpravodajském okruhu ČT24 se stávka projevuje zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90' ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí komentářů.

Na programu ČT sport může dojít k minutovému zpoždění pořadu Dohráno a vysílání fotbalových studií k MS ve fotbale 2026.

Na ČT1 dojde k minutovému zpoždění pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií.

Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.

Ve vysílání ČT :D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtině
Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtině
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (12/13)
21:05 Reportéři ČT
21:50 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Muž z Ria
21:55 Jsem nesmělý, ale léčím se
23:25 Černá voda (5/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (151)
21:25 Specialisté (152)
22:35 FBI V (21)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (7)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (1)
22:35 Kriminálka Kraj II (2)
kanál SEZNAM 20:10 Charleston
22:30 Hrabě Monte Christo (2)
00:40 Maigret (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svet naruby
22:20 Reportéri
22:50 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Naše generácie (3/4)
21:05 Naše generácie (4/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (3)
21:45 Druhá šanca III. (1)
23:05 Druhá šanca III. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (12)
21:25 Babičky dobíjejte přesně
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook