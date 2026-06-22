ČT a ČRo dnes ve stávce

ČT a ČRo dnes ve stávceDNES! | redakce | tisk | názory
Česká veřejnoprávní média Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) vstoupily dnes 22. června 2026 do výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který se ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků. Provoz médií má být nově financován ze státního rozpočtu.
Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnosti provozu a základní fungování vysílání.
Na zpravodajském okruhu ČT24 se stávka projevuje zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90' ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí komentářů.
Na programu ČT sport může dojít k minutovému zpoždění pořadu Dohráno a vysílání fotbalových studií k MS ve fotbale 2026.
Na ČT1 dojde k minutovému zpoždění pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií.
Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
Ve vysílání ČT :D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.
zdroj: ČT