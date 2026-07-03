CANAL+ vyřadil z nabídky 3 stanice od TF1

CANAL+ vyřadil z nabídky 3 stanice od TF1DNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+ Group informovala o ukončení distribuce francouzských televizních stanic TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV ve Francii a Švýcarsku. K vyřazení programů dochází po nedosažení dohody se skupinou TF1 ohledně prodloužení distribuční smlouvy.
Spor mezi dvěma mediálními giganty ve Francii (CANAL+ a TF1) se týká pouze tří placených tematických kanálů patřící do portfolia TF1 Thématiques.
CANAL+ zdůraznil, že navzdory měsícům jednání a prezentaci toho, co označil za výhodnější podmínky spolupráce, se nepodařilo dohodnout komplexní uspokojivé dohody pro obě strany. Provozovatel zároveň naznačil, že je i nadále otevřen obnovení jednání, pokud se podaří dosáhnout trvalého a udržitelného modelu spolupráce.
V nabídce CANAL+ skončily pouze výše tři uvedené kanály ze skupiny TF1. Zákazníci mohou nadále přijímat všechny hlavní stanice skupiny TF1 - tedy TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films a LCI a také využívat služby replay související s těmito kanály, které jsou i nadále upraveny samostatnou dohodou platnou od roku 2025.
Jednání CANAL+ a TF1 ohledně distribuce tří placených stanic probíhala od jara. Původně měly být programy staženy z nabídky operátora již na konci dubna. Lhůta byla nakonec prodloužena do konce června 2026, aby měly obě strany dostatek času pro dosažení dohody. Jednání nakonec nebyla úspěšná a proto se CANAL+ rozhodl ukončit jejich distribuci.
Jako částečnou kompenzaci za vyřazené programy nabídl CANAL+ zákazníkům již dříve jiné dva tematické kanály - Love Nature, věnovaný přírodě a dokumentům, a Dog & Cat TV, zaměřený na majitele domácích mazlíčků. Provozovatel také zdůrazňuje, že v jeho nabídce jsou stále k dispozici další stanice s podobnou tematikou jako Planéte+ Aventure, Toute l'Histoire, Museum TV, POLAR+ a RTL9.
Kanály TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV jsou již léta součástí skupiny TF1. Tyto tři kanály jsou dostupné především v rámci placených televizních balíčků. TV Breizh se specializuje na seriály a celovečerní filmy, Ushuaia TV nabízí pořady a dokumenty o přírodě a Histoire TV vysílá produkce věnované historii a kultuře. Jejich zánik znamená snížení tematické nabídky CANAL+ ve Francii a Švýcarsku.
zdroj: satkurier.pl + TF1/Canal+ Assistance/Univers Freebox