Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 3. července 2026, svátek má Radomír

CANAL+ vyřadil z nabídky 3 stanice od TF1

DNES! | redakce | tisk | názory

CANAL+ Group informovala o ukončení distribuce francouzských televizních stanic TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV ve Francii a Švýcarsku. K vyřazení programů dochází po nedosažení dohody se skupinou TF1 ohledně prodloužení distribuční smlouvy.

Spor mezi dvěma mediálními giganty ve Francii (CANAL+ a TF1) se týká pouze tří placených tematických kanálů patřící do portfolia TF1 Thématiques.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

CANAL+ zdůraznil, že navzdory měsícům jednání a prezentaci toho, co označil za výhodnější podmínky spolupráce, se nepodařilo dohodnout komplexní uspokojivé dohody pro obě strany. Provozovatel zároveň naznačil, že je i nadále otevřen obnovení jednání, pokud se podaří dosáhnout trvalého a udržitelného modelu spolupráce.

V nabídce CANAL+ skončily pouze výše tři uvedené kanály ze skupiny TF1. Zákazníci mohou nadále přijímat všechny hlavní stanice skupiny TF1 - tedy TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films a LCI a také využívat služby replay související s těmito kanály, které jsou i nadále upraveny samostatnou dohodou platnou od roku 2025.

Jednání CANAL+ a TF1 ohledně distribuce tří placených stanic probíhala od jara. Původně měly být programy staženy z nabídky operátora již na konci dubna. Lhůta byla nakonec prodloužena do konce června 2026, aby měly obě strany dostatek času pro dosažení dohody. Jednání nakonec nebyla úspěšná a proto se CANAL+ rozhodl ukončit jejich distribuci.

Jako částečnou kompenzaci za vyřazené programy nabídl CANAL+ zákazníkům již dříve jiné dva tematické kanály - Love Nature, věnovaný přírodě a dokumentům, a Dog & Cat TV, zaměřený na majitele domácích mazlíčků. Provozovatel také zdůrazňuje, že v jeho nabídce jsou stále k dispozici další stanice s podobnou tematikou jako Planéte+ Aventure, Toute l'Histoire, Museum TV, POLAR+ a RTL9.

Kanály TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV jsou již léta součástí skupiny TF1. Tyto tři kanály jsou dostupné především v rámci placených televizních balíčků. TV Breizh se specializuje na seriály a celovečerní filmy, Ushuaia TV nabízí pořady a dokumenty o přírodě a Histoire TV vysílá produkce věnované historii a kultuře. Jejich zánik znamená snížení tematické nabídky CANAL+ ve Francii a Švýcarsku.

zdroj: satkurier.pl + TF1/Canal+ Assistance/Univers Freebox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:20 Vyprávěj
21:15 Všechnopárty
22:10 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Povídka o policajtovi
21:55 Balík peněz
23:25 Lovcova noc
kanál NOVA 20:20 Slunce, seno, erotika
22:05 Farma Česko II (8)
23:25 Kriminálka Miami VI (9)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Jardu
22:10 Máme rádi Česko
00:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Život plný malérů
22:05 Pot a krev
00:40 Maigret (11)
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Sen noci svatojánské
22:45 Sex Files (11)
00:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:30 Edith Piaf
kanál DVOJKA 20:10 Mŕtvi nespievajú (1/2)
21:30 Ktosi je za dverami
22:15 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (8)
21:30 Kredenc
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Láska na druhý pohled
22:20 Dr. Dokonalý (10)
23:20 Medicopter 117 (71)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook