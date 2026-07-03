SledovaniTV: Sleva na sportovní balíček. Pro všechny BBC Earth a BBC First

SledovaniTV: Sleva na sportovní balíček. Pro všechny BBC Earth a BBC FirstDNES! | redakce | tisk | názory
SledovaniTV připravilo pro své zákazníky bohatý letní program. Po celý měsíc mohou využít 50% slevu na balíček Sledování sportu a díky tomu výhodně fandit u Wimbledonu, golfových turnajů a dalších sportů. Zároveň budou všem uživatelům zdarma dostupné kanály BBC Earth a BBC First s prémiovými dokumenty a oceňovanými britskými seriály.
SledovaniTV přichází s letní akcí, která potěší sportovní fanoušky i milovníky kvalitní televizní tvorby. Po celý měsíc mohou zákazníci získat balíček Sledování sportu se slevou 50 % a sledovat třeba přímé přenosy z nejslavnějšího tenisového turnaje světa Wimbledon, posledního majoru golfové sezóny The Open Championship a další.
Wimbledon každoročně přitahuje pozornost fanoušků z celého světa díky účasti nejlepších světových tenistů a jedinečné atmosféře travnatých kurtů. Na Eurosportu jej pak vystřídá Tour de France, která nabídne tři týdny napínavých soubojů, horských etap i závěrečný sprintů. Díky zvýhodněnému sportovnímu balíčku si mohou diváci užít nejen tyto vrcholy sportovního léta.
Součástí letní nabídky jsou také kanály BBC Earth a BBC First, které budou po celý měsíc zdarma dostupné všem zákazníkům bez ohledu na předplacený balíček.
Kanál BBC Earth zavede diváky do nejodlehlejších koutů planety. Těšit se mohou například na dokumentární sérii Asie, ve které sir David Attenborough představuje největší a nejrozmanitější kontinent světa, jeho unikátní zvířata i dosud nezdokumentované příběhy z přírody. V programu nebudou chybět ani další oceňované přírodopisné pořady z produkce BBC.
Kanál BBC First nabídne to nejlepší z britské dramatické tvorby. Diváci se mohou těšit například na detektivní seriál Slečna Scarletová, který sleduje osudy odvážné Elizy Scarletové, první soukromé detektivky ve viktoriánském Londýně.
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Léto je ideální čas objevovat nové pořady, seriály i sportovní přenosy. Proto jsme se rozhodli nabídnout zvýhodněný přístup ke sportovnímu obsahu a zároveň zpřístupnit všem zákazníkům dva prémiové kanály z produkce BBC. Věříme, že si každý najde program podle svého gusta,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV