Sky kupuje ITV

Sky kupuje ITVDNES! | redakce | tisk | názory
Britská televizní skupina ITV bude mít nového majitele. Mediální skupina Sky, součást Comcast Corporation, dnes oznámila, že se dohodla na podmínkách akvizice ITV Media & Entertainment od ITV plc za 1,6 miliardy liber.
Transakce spojuje dvě nejdůvěryhodnější, nejznámější a vzájemně se doplňující mediální skupiny ve Velké Británii, aby vytvořily silnější mediální byznys s dosahem a schopnostmi udržet investice do britských pořadů a programů, posílit důvěryhodné zpravodajství.
Podle Sky je transakce reakcí na hlubokou a rychlou transformaci britského mediálního trhu. Společným cílem Sky a ITV je konkurovat globálním streamovacím gigantům a YouTube.
Sky a ITV Media & Entertainment zkombinují nabídku, která zahrnuje volně šířené programy, streamování financované z reklamy a předplatného televizních programů spolu s širokým portfoliem širokopásmových, mobilních a firemních služeb Sky.
Po dokončení transakce zůstanou kanály ITV a ITVX volně dostupné a jejich závazky vůči veřejnoprávnímu vysílání budou i nadále plněny. Diváci budou moci i nadále sledovat programy a pořady, které znají a milují, spolu s národními a regionálními zprávami.
ITV každý týden oslovuje přibližně 40 milionů lidí a měsíčně více než 16,5 milionu digitálních uživatelů.
Transakce bude dokončena po schválení místními úřady.