Rekordní měsíc pro CNN Prima NEWS i tematické stanice Primy

Rekordní měsíc pro CNN Prima NEWS i tematické stanice PrimyDNES! | redakce | tisk | názory
V červnu si Media Club udržel prvenství před Nova Group v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Pozitivní výsledky zaznamenaly také tematické stanice skupiny Prima, z nichž hned několik dosáhlo svých nejlepších letošních měsíčních výsledků.
Media Club dosáhl v červnu celodenního podílu na trhu 32,84 % v cílové skupině 15+ a 31,09 % v CS 18-69. V hlavním vysílacím čase pak vykázal share 30,20 % v CS 15+ a 29,44 % v CS 18-69. Drží si tak svou pozici v celodenním vysílání v cílové skupině 15+ před Nova Group.
Prima Group zaznamenala v červnu celodenní share 26,79 % v cílové skupině 15+ a 24,59 % v CS 18-69. V prime time dosáhla podílů 25,30 % v CS 15+ a 24,11 % v CS 18-69. V mladší cílové skupině 15-54 dosáhla skupina Prima v červnu nejvyššího měsíčního podílu od začátku roku, a to jak v celodenním vysílání, tak v hlavním vysílacím čase.
Na hlavním kanálu Prima patřily mezi nejsledovanější pořady měsíce seriál Polabí, Kamarádi a 7 pádů Honzy Dědka, které potvrdily dlouhodobou oblibu domácí tvorby i zábavných formátů.
Výrazně se dařilo také tematickým stanicím. Prima KRIMI a Prima LOVE meziročně posílily svůj podíl na sledovanosti v celodenním vysílání, většina ostatních tematických kanálů si udržela převážně stabilní výkonnost. Hned několik stanic navíc zaznamenalo své nejlepší měsíční výsledky od začátku roku. CNN Prima NEWS dosáhla rekordního měsíčního sharu v celodenním vysílání i prime time v hlavních cílových skupinách (CS 15+ a CS 18-69), Prima COOL vykázala nejlepší měsíční výsledek napříč všemi sledovanými cílovými skupinami (CS 15+, CS 18-69 a CS 15-54) a Prima KRIMI (v CS 15+ a CS 15-54) i Prima LOVE (v CS 15+ a CS 18-69) si připsaly svá letošní maxima v celodenním vysílání.
Nejsledovanějším pořadem tematických stanic byla v červnu PARTIE: 100 dní do voleb na CNN Prima NEWS, kterou 28. června sledovalo 359 000 diváků při sharu 21,00 %. Zároveň se stala nejsledovanějším pořadem napříč všemi malými stanicemi skupiny Prima v letošním roce. Na Prima KRIMI diváky nejvíce zaujal seriál Vraždy v Brokenwoodu, ten si 5. června naladilo 199 000 diváků při sharu 6,65 %. Na Prima MAX vedla romantická klasika Hříšný tanec, který si pustilo 3. června 157 000 diváků při sharu 5,31 % a na Prima COOL zabodoval historický velkofilm Království nebeské, 21. června ho sledovalo 98 000 diváků při sharu 3,54 %.
Na Prima LOVE se největší divácké přízni těšil film Osudové léto v Praze, který si 10. června našel 96 000 diváků při sharu 3,03 %. Prima ZOOM bodovala magazínem Prima SVĚT, který si 15. června vybralo 62 000 diváků při sharu 1,88 %. Prima SHOW zaujala pořadem Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym ze dne 21. června, který se stal nejsledovanějším dílem této show v letošním roce se sledovaností 41 000 diváků při sharu 2,55 % a Prima STAR opět uspěla s true crime titulem Vraždy, které šokovaly, které si zvolilo 33 000 diváků při sharu 1,17 %.
Zdroj dat: ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 7. 7. 2026, CS 15+ pokud není uvedeno jinak.
zdroj: FTV Prima