Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 8. července 2026, svátek má Nora

Nový multiplex s HD programy Asharq

DNES! | redakce | tisk | názory

Na satelitu Badr 8 je provozu nový DVB-S2 multiplex operátora Asharq. Šíří v něm výhradně programy ve vysokém rozlišení (HDTV), které jsou šířeny volně ( FTA).

Nový paket je v provozu na kmitočtu 12,187 GHz s horizontální polarizací. Multiplex se vysílá z transpondéru v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), což znamená, že vysílání je možné přijímat s parabolami menších rozměrů (90 cm a více) i v regionu střední Evropy.

V rámci paketu se vysílají programy Asharq News HD, Asharq Discovery HD, Asharq Documentary HD, Al Thaqafeya HD, Thamanya 1/2/3 HD a rozhlasová stanice Radio Asharq.

Identické složení muxu je také na původní frekvenci 11,919 GHz, což naznačuje, že vysílání bude patrně brzy přesunuto na nové vysílací parametry. A původní frekvence, respektive transpondér najde jiné využití.

nové technické parametry - multiplex Asharq:

• Badr 8 (26°E), freq. 12,187 GHz, pol.H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - multiplex Asharq:

• Badr 8 (26°E), freq. 11,919 GHz, pol.H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:20 Vyprávěj
21:10 Doktor Martin (4/16)
22:05 Jedna ruka netleská
kanál CT2 20:00 Smolař
21:55 Big Hit
23:25 Hitler
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko (7)
22:15 Farma Česko II (10)
23:25 FBI VI (9)
kanál PRIMA 20:15 Polda VI (2)
21:30 Show Jana Krause
22:35 Are You The One? Česko
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (7)
21:10 Hasičárna Telecí (3,4)
21:55 Taková malá bestie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Dinarde
22:05 Oči pevne zavreté
23:37 Astrid a Raphaëlle II
kanál DVOJKA 20:10 Tom Hanks: Obyčajný hrdina
21:00 Veľké malé cesty (2/3)
21:55 Estonia (3/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:45 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook