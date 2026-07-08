Nový multiplex s HD programy Asharq

Nový multiplex s HD programy AsharqDNES! | redakce | tisk | názory
Na satelitu Badr 8 je provozu nový DVB-S2 multiplex operátora Asharq. Šíří v něm výhradně programy ve vysokém rozlišení (HDTV), které jsou šířeny volně ( FTA).
Nový paket je v provozu na kmitočtu 12,187 GHz s horizontální polarizací. Multiplex se vysílá z transpondéru v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), což znamená, že vysílání je možné přijímat s parabolami menších rozměrů (90 cm a více) i v regionu střední Evropy.
V rámci paketu se vysílají programy Asharq News HD, Asharq Discovery HD, Asharq Documentary HD, Al Thaqafeya HD, Thamanya 1/2/3 HD a rozhlasová stanice Radio Asharq.
Identické složení muxu je také na původní frekvenci 11,919 GHz, což naznačuje, že vysílání bude patrně brzy přesunuto na nové vysílací parametry. A původní frekvence, respektive transpondér najde jiné využití.
nové technické parametry - multiplex Asharq:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,187 GHz, pol.H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - multiplex Asharq:
• Badr 8 (26°E), freq. 11,919 GHz, pol.H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA