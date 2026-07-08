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RpMS přidělila 9 FM frekvencí

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na dnešním zasedání rozhodl o přidělení volných frekvencí. Stalo se tak krátce po ústním slyšení ucházečů o volné rozhlasové frekvence, které se uskutečnilo 30. června.

Ze sedmnácti frekvencí zařazených do výběrového řízení RpMS přidělila devět - přičemž o sedm frekvencí neprojevil zájem žádný uchazeč a v jednom případě se zájemce vzdal zájmu o původně zamýšlenou frekvenci přímo během slyšení. O frekvence v aktuálním výběrovém řízení se neucházel žádný nový subjekt. Všichni žadatelé jsou již držiteli autorizací pro vysílání rozhlasových stanic.

Nejúspěšnějším žadatelem se stal vysílatel D.EXPRES, k.s., který pro programovou službu ROCK získal čtyři frekvence - 105,6 MHz Martin, 94,9 MHz Poprad, 88,9 MHz Liptovský Mikuláš a 104,5 MHz Košice a frekvenci 107,7 MHz Dolný Kubín pro stanici Europa 2.

Čtyřem dalším žadatelům rada přidělila po jednom kmitočtu - vysílatel T.W.Rádio s.r.o. získal frekvenci 88,4 MHz Prešov pro programovou službu Rádio 7, BB FM s. r. o. frekvenci 91,0 MHz Žiar nad Hronom pro programovou službu BB FM Rádio, Trnavská produkční s.r.o. frekvenci 106,1 MHz Modra pro programovou službu Trnavské rádio a POWER DEVELOPMENT s. r. o. frekvenci 104,1 MHz Prešov pro programovou službu Rádio Šírava.

Seznam všech frekvencí zařazených do výběrového řízení včetně úspěšných žadatelů je uveden v tabulce.

Lokalita Frekvence (MHz)KoordinovalMaximální vyzářený výkon (W) Poznámky Přidělena
Martin105,6EXPRES NET, k.s.1000 D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Prešov88,4T.W.Rádio s.r.o.250 T.W.Rádio s.r.o.
Poprad94,9EXPRES NET, k.s.250 D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Nitra107,4EJ, s.r.o.50 (nepřidělena - žádný zájemce)
Dunajská streda92,2Jozef Schmidt100A)(nepřidělena - žádný zájemce)
Žarnovica92,7-100 (nepřidělena - žádný zájemce)
Žiar nad Hronom95,8-100 (nepřidělena - žádný zájemce)
Žiar nad Hronom91-160 BB FM s.r.o.
Púchov88,3-300B)(nepřidělena - žádný zájemce)
Dubnica nad Váhom88,5-150C)(nepřidělena - žádný zájemce)
Modra106,1-100D)Trnavská produkčná s.r.o. (Trnavské rádio)
Liptovský Mikuláš88,9-100 D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Nitra104,1-100 (nepřidělena - žádný zájemce)
Prešov104,1-500 POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
Košice104,5-100 D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Dolný Kubín107,7-500 D.EXPRES, k.s. (Europa 2)
Martin92,4-500 (nepřidělena - žádný zájemce)

Poznámky:

A) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Středa lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.

B) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.

C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.

D) Úřad nevylučuje možnost, že by frekvence Modra 106,1 MHz byla v budoucnu používána s koordinovanými parametry (které jsou předmětem frekvenčního listu č. 10125/OSFS/2012).

zdroj: RpMS

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