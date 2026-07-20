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Íránské programy IRIB opustily pozici 62E

DNES! | redakce | tisk | názory

Státní televizní a rozhlasová vysílací skupina IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) provedla změny v distribuci svých televizních a rozhlasových programů na satelitu.

V minulých dnech íránský vysílatel IRIB dokončil stěhování svých vysílacích služeb na jiné satelity a zároveň opustil svého dlouholetého poskytovatele satelitních služeb - Intelsat, respektive dnes SES (Astra).

IRIB po mnoho let šířila své programy v rámci tradiční MCPC platformy a menších mini paketů na satelitu Intelsat 39, na orbitální pozici 62°E. Tento satelit umožňoval přijímat vysílání i v regionu střední Evropy a to díky svému širšímu paprsku Střední východ (Middle East beam).

S ohledem na geopolitickou situaci se rozhodl provozovatel svěřit své satelitní služby jiným poskytovatelům satelitních služeb a to společnosti Arabsat (provozovateli družic Badr a Arabsat) na pozici 26°E a Thaicom (satelit Thaicom 8) na pozici 78,5°E. Bohužel, ani jeden z těchto nových poskytovatelů satelitní kapacity již nemá pokrytí nasměrované do Evropy a příjem je možný v našem regionu jen s parabolami velkých rozměrů.

IRIB v minulosti šířila své vybrané programy také do Evropy a to přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, kterou lze snadno přijímat s parabolami běžných rozměrů po celé Evropě. Vysílání do Evropy bylo ukončeno kvůli sankcím.

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