Discovery Channel otevře srpen tradičním Žraločím týdnem

Discovery Channel otevře srpen tradičním Žraločím týdnemDNES! | redakce | tisk | názory
Nejsou to bezmyšlenkovití zabijáci, nežijí vždy samotářsky a řada obávaných mořských nestvůr možná nikdy neexistovala. Discovery Channel uvede od 3. do 9. srpna každý večer ve 23:00 jednu premiéru z letošního Shark Weeku. Sedm nových dokumentů nabídne vědecké objevy, historické záhady, adrenalinové výzvy i nečekanou dávku popkultury a ukáže, že téměř všechno, co jsme o žralocích považovali za jisté, může být nakonec trochu jinak.
Zatímco žraloci zabijí ročně jen necelou desítku lidí, lidé mají na svědomí zhruba sto milionů žraloků. Přesto z nich stále máme hrůzu, často ze zcela iracionálních důvodů. Televizní stanice Discovery Channel proto již před 38 lety poprvé uvedla svůj Shark Week. V duchu této tradice nabízí každé léto speciální programové schéma složené z nových dokumentů, které zachycují žraloky neotřelými způsoby a pomáhají vyvracet rozšířené mýty a zkreslené představy.
Ani letošní ročník proto není o strachu, ale o přehodnocení toho, co o těchto mořských predátorech víme. Na českém Discovery Channel čeká diváky v týdnu od 3. do 9. srpna 2026 celkem sedm speciálních dokumentů. Každý z nich ukazuje, že ne všechno, co si o žralocích myslíme, je tak úplně pravda. „
Letos zvedáme laťku ještě výš. Budeme mít jurské obry, rekordní kaskadérské kousky a dokonce i K-pop,“ slibuje před největší žraločí událostí roku Joseph Boyle, šéf obsahu Discovery Channel.
Samotáři, kteří samotáři nejsou
Dokument Invaze mega žraloků (Invasion of the Mega Sharks), který stanice odvysílá v úterý 4. srpna večer, sleduje cestu Dr. Neila Hammerschlaga a survivalisty Paula de Geldera, který přežil útok žraloka a od té doby patří k nejznámějším obhájcům těchto zvířat. Společně se vydávají po stopách takzvané Big Rose, téměř šestimetrové samice považované za jednoho z největších predátorů severního Atlantiku. S využitím nové značkovací technologie se výprava dostane do nedávno objevené žraločí lokality u pobřeží Nového Skotska. Namísto jedné legendy tam však nakonec objeví celou populaci obřích jedinců. Otázkou pak zůstává, proč se do těchto vod stěhují právě teď.
Pravděpodobně vědecky nejpřínosnější pořad celého týdne uvede Discovery Channel ve středu 5. srpna. Dokumentární snímek Tady žijí žraloci (House of Sharks) zavede diváky k pobřeží Nového Zélandu. Právě zde se totiž nachází skryté bojiště, na němž se žraloci bílí organizují do tří soupeřících skupin a bojují o kontrolu nad rozlehlým lovištěm tuleňů. Mořský biolog Dr. Tristan Guttridge se tam společně s podvodním kameramanem Kinou Scollayem vydává s takzvanými krvavými bombami, aby toto chování vůbec poprvé zdokumentoval. Zdá se totiž, že tito žraloci dokážou rozpoznávat své příbuzné a sezonu co sezonu se vracejí na území svých předků. Nešlo by tedy o samotářské lovce, jak se dlouho předpokládalo, ale spíše o znesvářené dynastie.
Obludy, které možná nikdy neexistovaly
Pokud před tvrdými fakty dáváte přednost rozkrývání záhad, rozhodně byste neměli vynechat dokument Prehistoričtí žraloci (Jurassic Sharks), který celý Shark Week zahájí v pondělí 3. srpna. Jde o netradiční formát i na poměry tohoto programového schématu. Vůbec poprvé v historii Shark Weeku totiž počítačová animace oživuje nejbizarnější žraloky jurských moří. Tvůrci se přitom neopírají pouze o fosilní nálezy. Inspiraci čerpají také ze vzácných žijících druhů, které tehdejší oceány sdílely s dávnými obry a přežily až do současnosti. Reálné expedice se tak prolínají s působivými vizuálními efekty.
Ve čtvrtek 6. srpna se pak populární záhadolog Josh Gates v pořadu Výprava do neznáma: Tajemství žraloků (Expedition Unknown: Shark Secrets) pokusí přijít na kloub třem historickým záhadám. Prověří vůbec nejstarší zaznamenaný útok žraloka, zrekonstruuje děsivé hodiny, které námořníci strávili v moři po potopení lodi USS Indianapolis, a nakonec se zaměří na legendární nestvůru ze Stronsay. Ta se v roce 1808 vyplavila na skotské pobřeží a po dvě staletí byla považována za mořskou obludu. Gates však prověří podezření, že mohlo celou dobu jít o pozůstatky obřího žraloka.
Objektiv zaměřený na člověka
Zbývající tři večery letošního Shark Weeku se na žraloky podívají z jiné perspektivy. Zaměří se spíše na to, co tito tvorové dělají s námi, než na to, co děláme my s nimi. Páteční dokument Moje podivná závislost na žralocích (My Strange Shark Addiction) představí čtveřici lidí, jejichž fascinace těmito živočichy se vymkla kontrole. Diváci se mimo jiné seznámí se zubařem, jehož dům postupně zaplnily figuríny žraloků v životní velikosti, se ženou přesvědčenou, že ji se žralokem pojí zvláštní pouto a mluví o něm jako o svém příteli, i s držitelem světového rekordu v počtu žraločích tetování.
O den později, v sobotu 8. srpna, se Molly Carlson, jedna z nejlepších světových skokanek z útesů a hvězda série Red Bull, pokusí v pořadu Úžasné potápění za žraloky (Ultimate Shark Dive) o nejvyšší volný pád v historii Shark Weeku. Skočí z vrtulníku vznášejícího se nad otevřeným oceánem a jejím cílem bude úzká plexisklová klec obklopená kroužícími žraloky útesovými. Pokud ji mine, dopadne přímo doprostřed krmící vřavy.
Celý týden pak v neděli 9. srpna uzavře nejméně tradiční položka programu. Poté, co u Korejského poloostrova došlo k sérii setkání se žraloky, spojí herec a komik Ken Jeong síly se zpěvačkou REI AMI, nominovanou na cenu Grammy a celoživotní fanynkou těchto predátorů. V dokumentu K-pop: Žraločí hrdinové (K-Pop Shark Heroes) se společně pokusí o něco, čeho by vědci sami jen stěží dosáhli: změnit pohled na žraloky ve východní Asii prostřednictvím popové hudby.
Sedm premiérových dokumentů tak během jediného týdne nabídne nové vědecké poznatky, historické záhady, adrenalinové výzvy i nečekanou dávku popkultury. Především ale znovu připomene, že skuteční žraloci mají často jen málo společného s obrazem nemilosrdných predátorů, který kolem nich vznikl. Discovery Channel jednotlivé premiéry uvede od 3. do 9. srpna každý večer ve 23:00. Na žraločí téma pak naváže ještě v neděli 16. srpna ve 22:30 pořadem Netradiční rybaření (Off the Hook: Extreme Catches), v němž se rybář Eric přezdívaný Showtime vydá k pobřeží San Diega lovit žraloky mako.
zdroj: WBD