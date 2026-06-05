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MBC Mood - nový hudební kanál od MBC Group

DNES! | redakce | tisk | názory

Mediální skupina MBC Group (Saúdská Arábie) spustila začátkem června nový lineární kanál s názvem MBC Mood. Nová stanice se věnuje prezentaci současné hudební scény a zároveň drží krok s neustálým vývojem hudebního průmyslu a to jak z hlediska uměleckého obsahu a programového schématu, tak i digitálního vysílání a technologických inovací.

MBC Mood nabízí arabské hudební videoklipy, nejnovější písně, zábavní a umělecké pořady a také živé koncerty a hudební vystoupení. Vysílání se zaměřuje na arabské hudební hvězdy a zároveň podporuje začínající mladé talenty ve světě hudby a zábavy.

MBC Mood - záběr z příjmu stanice
▲ MBC Mood - záběr z příjmu stanice

Vysílání MBC Mood je šířeno volně ( FTA) přes populární orbitální pozice v arabských zemích - tedy 26°E a 7°W. Příznivější příjmové podmínky jsou především ze satelitu Badr 7 (příjem s parabolami od průměru cca 140 cm). Vysílání je poskytováno v HD rozlišení (1920x1080).

MBC Group je známá svými atraktivními programy jako MBC 2 (filmový), MBC Max (filmový), MBC Action (mužský), MBC 3 (dětský), MBC Persia (kanál pro persky hovořící publikum) a řadou dalších.

technické parametry - MBC Mood HD:

• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
Badr 8 (26°E), freq. 12,284 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
Eutelsat 7 West A (7,2°W), freq. 11,559 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: Advanced television

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TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 21:30 Zprávy v českém znakovém jazyce
21:45 Jak sejmout Irčana
23:30 Dannyho jedenáctka
kanál NOVA 20:20 S čerty nejsou žerty
22:30 Kurýr 3
00:45 Kriminálka Miami IV (19)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Eso es
22:15 Přímý zásah
00:10 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (7, 8, 9)
22:15 Sex Files (7)
00:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Výmena
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Následník (5/8)
21:30 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. - špeciál (1)
21:55 Kredenc
23:20 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Evo, vdej se!
21:55 Dr. Dokonalý (6)
22:55 Medicopter 117 (67)

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