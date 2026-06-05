MBC Mood - nový hudební kanál od MBC Group

MBC Mood - nový hudební kanál od MBC GroupDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální skupina MBC Group (Saúdská Arábie) spustila začátkem června nový lineární kanál s názvem MBC Mood. Nová stanice se věnuje prezentaci současné hudební scény a zároveň drží krok s neustálým vývojem hudebního průmyslu a to jak z hlediska uměleckého obsahu a programového schématu, tak i digitálního vysílání a technologických inovací.
MBC Mood nabízí arabské hudební videoklipy, nejnovější písně, zábavní a umělecké pořady a také živé koncerty a hudební vystoupení. Vysílání se zaměřuje na arabské hudební hvězdy a zároveň podporuje začínající mladé talenty ve světě hudby a zábavy.
Vysílání MBC Mood je šířeno volně ( FTA) přes populární orbitální pozice v arabských zemích - tedy 26°E a 7°W. Příznivější příjmové podmínky jsou především ze satelitu Badr 7 (příjem s parabolami od průměru cca 140 cm). Vysílání je poskytováno v HD rozlišení (1920x1080).
MBC Group je známá svými atraktivními programy jako MBC 2 (filmový), MBC Max (filmový), MBC Action (mužský), MBC 3 (dětský), MBC Persia (kanál pro persky hovořící publikum) a řadou dalších.
technické parametry - MBC Mood HD:
• Badr 7 (26°E), freq. 11,270 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 12,284 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
• Eutelsat 7 West A (7,2°W), freq. 11,559 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: Advanced television