Čtvrtek, 14. května 2026, svátek má Bonifác

ČT24 zblízka: Česká televize otevírá dialog o médiích v digitální době

Česká televize vyráží za veřejností s novým projektem ČT24 zblízka, který posiluje vztah s diváky a otevírá témata spojená s fungováním médií v digitální éře. Série setkání a diskuzí napříč Českou republikou, připravovaná dlouhodobě ve spolupráci s redakcí ČT24, nabídne veřejnosti jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí zpravodajství a porozumět tomu, jak se pracuje s informacemi, ověřují fakta nebo jaký vliv mají sociální sítě a umělá inteligence na mediální obsah.

První setkání proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se do debat zapojili zástupce šéfredaktora a moderátor Martin Řezníček a redaktorka Eliška Záleská. Společně se studenty, pedagogy i širokou veřejností diskutovali o proměnách mediálního prostředí a roli veřejnoprávních médií v současné společnosti.

ČT24 zblízka (foto: Česká televize)
▲ ČT24 zblízka (foto: Česká televize)

Projekt ČT24 zblízka vnímám jako důležitý krok k posílení otevřeného dialogu a povědomí o tom, jak zpravodajství vzniká, jak ověřujeme informace a jakou odpovědnost neseme vůči divákům. Přímá setkání s veřejností nám zároveň dávají cennou zpětnou vazbu a pomáhají rozvíjet úlohu média veřejné služby, které divákům nabízí nejen informace, ale i porozumění jejich širším souvislostem,“ vysvětluje ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Úvodní debata, která se uskutečnila 15. dubna 2026 v Plzni, nabídla širší pohled na aktuální výzvy veřejnoprávních médií. Diskuzi doplnili děkan Fakulty právnické ZČU Stanislav Balík a politolog Přemysl Rosůlek. Druhé setkání se konalo 22. dubna 2026 v Ústí nad Labem za účasti vedoucího katedry práva a ekonomie Fakulty sociálně ekonomické UJEP Marka Zápotockého a Iny Palacké z Pedagogické fakulty UJEP. Diskuzi moderovala emeritní děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá. Obě debaty zaznamenaly výrazný zájem publika a aktivní zapojení účastníků, kteří přispěli svými dotazy i vlastními poznatky.

Projekt ČT24 zblízka vytváří otevřený prostor pro dialog mezi novináři a veřejností a přispívá k hlubšímu porozumění roli médií v demokratické společnosti. Přímý kontakt s odborníky z praxe a možnost diskutovat aktuální témata patří podle účastníků k hlavním přínosům celého projektu.

Další debata se uskuteční 18. května 2026 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava za účasti studentů, akademiků i široké veřejnosti. Diskuzi povedou moderátorky Jana Peroutková a Jana Fabianová, vystoupí také rektor Petr Kopecký (OU) a tiskový mluvčí VŠB-TUO Jiří Šíma.

Projekt ČT24 zblízka je koncipován jako dlouhodobá iniciativa, která bude pokračovat nejen v akademickém prostředí, ale také na festivalech a dalších místech ve spolupráci s organizacemi a spolky napříč Českou republikou i generacemi.

zdroj: ČT

Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Eurovision Song Contest 2026
23:15 Luštitelé záhad II
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (5)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (36)
22:55 Kriminálka Vegas III (10)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (68)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Smrt si vybírá
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (4/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:55 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Zlatí chlapci (1/2)
21:00 Zlatí chlapci (2/2)
22:00 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (12)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (1/13)
21:20 Inženýrská odysea (2)
22:25 Tři vejce do skla

