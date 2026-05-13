Dům umění v Ostravě slaví sto let v novém dokumentu ČT

Dům umění v Ostravě slaví sto let v novém dokumentu
Před sto lety, 13. května 1926, lidé poprvé vstoupili do ostravského Domu umění. Nový dokument režisérky Slobodanky Radun mapuje historii jedinečné budovy, která se uprostřed průmyslového města stala ostrovem kultury. Dokument 100 let Domu umění v Ostravě uvede Česká televize ve středu 27. května ve 20:15 na ČT art.
Šlo nám o to, vyprávět historii vzniku a stoleté existence Domu umění v kontextu města Ostravy a vlastně i celého regionu severní Moravy a Slezska. Tento pohled totiž, podle mého názoru, nabízí lepší pochopení toho, jak mimořádnou věcí byla stavba této galerie, a to v celorepublikovém kontextu, a také toho, jak nesnadné bylo v některých obdobích oněch sto let její fungování,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.
Jedním z impulsů pro vybudování Domu umění byla hodnotná umělecká sbírka ostravského stavitele a sběratele Františka Jurečka (1868-1925), pro jejíž trvalé vystavení bylo potřeba nalézt důstojný prostor. Ve vývoji galerie se zrcadlí dějinné události 20. století. Na počátku stálo bohaté, industriální město, následně město válečné, poté „černá Ostrava“ a hornické centrum tehdejšího komunistického Československa. Dokument neopomíná svobodná, tápající 90. léta ani znovunalezenou identitu města na počátku 21. století, kdy se Ostrava stává kulturním fenoménem přerůstajícím hranice regionu.
Dům umění vznikl jako první galerie výtvarného umění v novém Československu. Je to stavba, ve které se velmi silně odráží duch první republiky i tehdejší víra v kulturu a význam umění pro společnost,“ říká architekt Josef Pleskot, který mimo jiné navrhl dosud nerealizovanou přístavbu galerie označovanou jako Bílý stín. „
Právě duch demokracie, se kterým byla budova vytvářena, je na Domě umění dodnes mimořádně cenný,“ dodává Pleskot.
V dokumentu vystupují osobnosti, které vždy glosují určité historické období Ostravy a jeho vliv na vnitřní život Domu umění, například historici Martin Jemelka a Petr Šimíček, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza, kurátorka Renata Skřebská, fotograf Viktor Kolář, sochař Stanislav Kolíbal, básník Petr Hruška, architekt Josef Pleskot nebo výtvarníci Jiří Surůvka či Hana Puchová a další.
GVUO se na vzniku dokumentu podílela také v roli koproducenta. „
V budově Domu umění se odráží silný příběh jednoho století, který propojuje společenské události, lidské osudy a umělecká díla. Přes všechny vzlety a pády dává jednoznačný vzkaz o nezastupitelné roli umění ve společnosti a nutnosti o ni neustále usilovat,“ říká ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza. „
Mimořádné bohatství sbírek představuje obrovský potenciál pro budoucnost galerie a zároveň závazek být otevřenou institucí, která aktivně vstupuje do veřejného prostoru,“ dodává Jůza.
zdroj: ČT