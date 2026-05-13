Posouzení smluv ČT potvrdilo hospodárné nakládání s prostředky
Renomovaná nadnárodní auditorská a poradenská společnost dokončila posouzení vybraného vzorku smluv ČT, které zadal této společnosti generální ředitel ČT Hynek Chudárek loni na podzim na základě výběrového řízení.
Posouzení se zaměřilo na ověření hospodárnosti vynaložených finančních prostředků a na kontrolní mechanismy při čerpání smluvních plnění. Podle závěrečné zprávy smlouvy splňují požadovaná kritéria a nebylo zjištěno žádné nehospodárné nastavení cen.
Závěry posouzení potvrzují, že ve zkoumaném vzorku smluv postupovala Česká televize v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Opakovaně zdůrazňuji, že hospodaření ČT je transparentní a kontrolované. Velmi mne proto těší, že tato má slova potvrzují i zjištění renomované auditorské a poradenské společnosti. Systémový controlling, dlouhodobé sledování a vyhodnocování smluvních vztahů a také nezbytná a pochopitelná modernizace některých provozních procesů zůstávají pro mě osobně, ale i pro celý management ČT jednou ze zásadních priorit. Mým cílem je využít svěřené a Českou televizí spravované finance co nejefektivněji ve prospěch našich diváků, na výrobu kvalitních pořadů a televizních přenosů,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Posuzovaný vzorek smluv se týkal těchto oblastí: úklidové služby, stravovací služby, telekomunikační a datové služby, tiskové služby, vývoj a podpora informačních systémů a technologií, odvoz a likvidace odpadu, poštovní služby (úhrada poštovného) a ostraha objektů. Jedná se o smlouvy, které jsou dlouhodobě předmětem veřejného zájmu.
Předmětné smluvní a provozní modely jsou podle posuzujících nastaveny funkčně a odpovídají charakteru a náročnosti poskytovaných služeb. V rámci posuzovaného vzorku bylo potvrzeno, že smluvní plnění odpovídala účelu uzavřených smluv a provozním potřebám České televize.
Při posuzování vzorku smluv zároveň nebyly identifikovány případy nadbytečných, duplicitních nebo fakticky nevyužívaných plnění. Ve zkoumaném vzorku nebyly zjištěny známky nehospodárnosti. V některých případech byly cenové podmínky dokonce pod úrovní běžné tržní praxe nebo byl rozsah poskytovaných služeb vyšší, než je za danou cenu obvyklé. Závěrečná zpráva zároveň potvrzuje, že u posuzovaných smluv fungují dostatečné kontrolní nástroje umožňující ověřovat soulad plnění se smluvními podmínkami.
Celý proces posuzování vzorku smluv se uskutečnil v období od ledna 2026 do března 2026.
zdroj: ČT