Středa, 13. května 2026, svátek má Servác

Posouzení smluv ČT potvrdilo hospodárné nakládání s prostředky

Renomovaná nadnárodní auditorská a poradenská společnost dokončila posouzení vybraného vzorku smluv ČT, které zadal této společnosti generální ředitel ČT Hynek Chudárek loni na podzim na základě výběrového řízení.

Posouzení se zaměřilo na ověření hospodárnosti vynaložených finančních prostředků a na kontrolní mechanismy při čerpání smluvních plnění. Podle závěrečné zprávy smlouvy splňují požadovaná kritéria a nebylo zjištěno žádné nehospodárné nastavení cen.

Závěry posouzení potvrzují, že ve zkoumaném vzorku smluv postupovala Česká televize v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Opakovaně zdůrazňuji, že hospodaření ČT je transparentní a kontrolované. Velmi mne proto těší, že tato má slova potvrzují i zjištění renomované auditorské a poradenské společnosti. Systémový controlling, dlouhodobé sledování a vyhodnocování smluvních vztahů a také nezbytná a pochopitelná modernizace některých provozních procesů zůstávají pro mě osobně, ale i pro celý management ČT jednou ze zásadních priorit. Mým cílem je využít svěřené a Českou televizí spravované finance co nejefektivněji ve prospěch našich diváků, na výrobu kvalitních pořadů a televizních přenosů,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Posuzovaný vzorek smluv se týkal těchto oblastí: úklidové služby, stravovací služby, telekomunikační a datové služby, tiskové služby, vývoj a podpora informačních systémů a technologií, odvoz a likvidace odpadu, poštovní služby (úhrada poštovného) a ostraha objektů. Jedná se o smlouvy, které jsou dlouhodobě předmětem veřejného zájmu.

Předmětné smluvní a provozní modely jsou podle posuzujících nastaveny funkčně a odpovídají charakteru a náročnosti poskytovaných služeb. V rámci posuzovaného vzorku bylo potvrzeno, že smluvní plnění odpovídala účelu uzavřených smluv a provozním potřebám České televize.

Při posuzování vzorku smluv zároveň nebyly identifikovány případy nadbytečných, duplicitních nebo fakticky nevyužívaných plnění. Ve zkoumaném vzorku nebyly zjištěny známky nehospodárnosti. V některých případech byly cenové podmínky dokonce pod úrovní běžné tržní praxe nebo byl rozsah poskytovaných služeb vyšší, než je za danou cenu obvyklé. Závěrečná zpráva zároveň potvrzuje, že u posuzovaných smluv fungují dostatečné kontrolní nástroje umožňující ověřovat soulad plnění se smluvními podmínkami.

Celý proces posuzování vzorku smluv se uskutečnil v období od ledna 2026 do března 2026.

zdroj: ČT

Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Nové ruské stanice START volně na 42E
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Ivanky Deváté
21:35 Lída Baarová
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (12/12)
21:30 Výchova chlapců pro budoucnost
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (11)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (35)
23:30 Kriminálka Vegas III (9)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (97)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (12)
21:25 Lajna 3 (7,8)
22:35 Nejlepší vyhrává
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Bordeaux
22:05 Tajomné hory: Zlatá horúčka
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Liečivé včely - cesta svetom apiterapie
22:05 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
21:55 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:25 Skutečné příběhy

