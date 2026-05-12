Úterý, 12. května 2026, svátek má Pankrác

MS v hokeji 2026 nabídne Rádio Slovensko

STVR nabídne fanouškům hokeje rozsáhlé a exkluzivní rozhlasové zpravodajství z Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Rádio Slovensko odvysílá živě všechny zápasy slovenské reprezentace v základní skupině a v případě postupu i utkání play-off včetně finálového souboje.

Všechny důležité informace ze šampionátu nabídne STVR sportovním fanouškům i na speciální podstránce stvr.sk/hokej.

Mistrovství světa IIHF 2026 se koná od 15. do 31. května 2026 ve švýcarských městech Curych a Fribourg. Slovenská reprezentace se představí v základní skupině „B“ ve Fribourgu. Soupeři slovenských hokejistů budou postupně Norsko, Itálie, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanada a Švédsko. Všechny zápasy slovenské reprezentace nabídne STVR živě vysílání Rádia Slovensko.

Kromě přímých přenosů zápasů, živých reportáží a vstupů ze všech zápasů utkání i vyřazovací fáze připraví Rádio Slovensko také rozhovory, tematické publicistické příspěvky, aktuální zprávy a sportovní zajímavosti.

Tříčlenný tým STVR, ve složení Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik, bude během turnaje mapovat dění v obou dějištích šampionátu. Prioritou bude podrobný zpravodajský servis s důrazem na slovenskou reprezentaci. Nebudou chybět ani zajímavosti a aktuality ze zákulisí turnaje. Informace z hokejového šampionátu budou pravidelně zaznívat ve sportovních a zpravodajských blocích, včetně Radiožurnálů, krátkých zpráv a pořadů Sportžurnál.

Pro sportovní fanoušky je také dostupná speciální podstránka na webu STVR. Nabídne novinky ze šampionátu, rozhlasové vysílání, program i výsledky tabulky.

zdroj: STVR

Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Nové ruské stanice START volně na 42E
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Sharp
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
