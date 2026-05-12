MS v hokeji 2026 nabídne Rádio Slovensko
STVR nabídne fanouškům hokeje rozsáhlé a exkluzivní rozhlasové zpravodajství z Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Rádio Slovensko odvysílá živě všechny zápasy slovenské reprezentace v základní skupině a v případě postupu i utkání play-off včetně finálového souboje.
Všechny důležité informace ze šampionátu nabídne STVR sportovním fanouškům i na speciální podstránce stvr.sk/hokej.
Mistrovství světa IIHF 2026 se koná od 15. do 31. května 2026 ve švýcarských městech Curych a Fribourg. Slovenská reprezentace se představí v základní skupině „B“ ve Fribourgu. Soupeři slovenských hokejistů budou postupně Norsko, Itálie, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanada a Švédsko. Všechny zápasy slovenské reprezentace nabídne STVR živě vysílání Rádia Slovensko.
Kromě přímých přenosů zápasů, živých reportáží a vstupů ze všech zápasů utkání i vyřazovací fáze připraví Rádio Slovensko také rozhovory, tematické publicistické příspěvky, aktuální zprávy a sportovní zajímavosti.
Tříčlenný tým STVR, ve složení Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik, bude během turnaje mapovat dění v obou dějištích šampionátu. Prioritou bude podrobný zpravodajský servis s důrazem na slovenskou reprezentaci. Nebudou chybět ani zajímavosti a aktuality ze zákulisí turnaje. Informace z hokejového šampionátu budou pravidelně zaznívat ve sportovních a zpravodajských blocích, včetně Radiožurnálů, krátkých zpráv a pořadů Sportžurnál.
Pro sportovní fanoušky je také dostupná speciální podstránka na webu STVR. Nabídne novinky ze šampionátu, rozhlasové vysílání, program i výsledky tabulky.
