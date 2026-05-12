Když se zhasne, filmová novinka, krátce po kinech na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Krátce po filmové premiéře míří exkluzivně na prima+ komedie Když se zhasne. Novinka režisérky Andy Fehu s Petrou Hřebíčkovou, Vojtou Kotkem, Martinem Pechlátem, Tomášem Maštalírem, Petrou Polnišovou, Simonou Lewandowskou a Lucií Vondráčkovou bude na streamovací platformě dostupná od 12. května.
Nevyřešené vztahy, předmanželskou smlouvu na ubrousku a sedm smrtelných hříchů na talíři servíruje filmová novinka Když se zhasne. Když se k tomu navíc přimíchá vrchovatá dávka pomsty, špetka spiklenectví a vše zahustí nervozita ze slavnostního otevření nové restaurace, mají její hlavní aktéři pořádně zavařeno...
Nina (Petra Hřebíčková) je ambiciózní šéfkuchařka, která se chystá otevřít vlastní restauraci, její manžel Richard (Tomáš Maštalír) je vyhledávaný gynekolog. Kdysi tvořili šťastný pár, po letech manželství se ale ocitnou v komplikované vztahové situaci - ani jeden zkrátka nemůže toho druhého vystát.
Od rozvodu je dělí jediná věc, smlouva, kterou kdysi v opilosti sepsali na papírový ubrousek a ve které se zavázali, že ten, kdo zaviní konec vztahu, nedostane ze společného majetku ani korunu. Richard v zoufalosti požádá kamaráda Čendu (Martin Pechlát), který je ženatý s jejich společnou kamarádkou Alenou (Petra Polnišová), aby Ninu svedl na otvíračce jejího nového podniku. Ta se to ale dozví a plánuje pomstu. Nevěru za nevěru! A tak je slavnostní večer plný zmatků, komických situací i gastronomických překvapení.
Zatímco Vojtěch Kotek kuchařský rondon obléká jen před kamerou, sedmichodové menu, které ve filmové restauraci 7 hříchů podává, vzniklo pod rukama skutečného michelinského šéfkuchaře. Sestavil ho Oldřich Sahajdák, michelinský šéfkuchař a chef patron La Degustation Bohême Bourgeoise a jejího sesterského podniku Marie B. Menu odkazuje ke každému ze sedmi smrtelných hříchů a na place ho připravuje šéfkuchař La Degustation Bohême Bourgeoise Marco Christov, který ve filmu hraje pravou ruku Vojty Kotka.
Natáčení probíhalo v Olomouci, přičemž velká část se odehrála v multikulturním prostoru Telegraph. Zdejší loft se dočasně přeměnil na zážitkovou restauraci 7 hříchů. O překvapivé automobilové scény v centru hanácké metropole se postaral kaskadér Jindřich Klaus, držitel „kaskadérského Oscara“ Taurus World Stunt Award. Komedie Když se zhasne vznikla na motivy stejnojmenné populární divadelní hry Romana Vencla a Michaely Doležalové, kterou uvedlo Moravské divadlo Olomouc poprvé v roce 2012 a v repertoáru ji má dodnes. Michaela Doležalová si ve filmu i zahrála.
Když se zhasne aneb manželství na ubrousku - rozvod na talíři uvidíte na prima+ od úterý 12. května.
zdroj: FTV Prima