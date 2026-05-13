Celovečerní akce i dobrodružství na Prima ZOOM

Na jedné straně mladá rodinka, která se vydává s karavanem poznat krásy Skotska. Vezmou to k severu a pak se spouštějí krajinou přes Wales zpátky do Anglie. Vidí toho hodně, ale přesto by chtěli vidět mnohem více krás přírody a poznat více zajímavých měst.
A na straně druhé neohrožený motocyklový závodník Guy Martin, který se vydává na cestu zopakování ikonického motocyklového kousku z vyvrcholení filmu Velký útěk. Na rozdíl od filmové postavy Steva McQueena je však jeho cílem úspěšně překonat oba ploty německého zajateckého tábora Stalag Luft III.
Nenechte si ujít hned dvě celovečerní premiéry na Prima ZOOM.
S karavanem do Skotska (premiéra ve středu 20. 5. ve 22.00, repríza v sobotu 23. 5. v 11:20)
Lukáš s Dášou se rozhodnou, že podniknou cestu s karavanem a pojedou až do Skotska. Vyjeli do temné a chladné krajiny, která je ale nádherná. Zastaví v Yorku, kde si užijí své první fish and chips. Mají s sebou malého Matyho, který už není jen přenosný malý chlapec, ale jinoch, který běhá a chce dělat věci. Z města se tedy vydají mezi pláně a jezera a přespávají na krásných místech všude, kde to jde.
Na trase je také muzeum majáků, protože Lukáš prostě miluje majáky. Cesta pak vede k Ullapool, na úplný sever se s rodinou Lukáš nechystá, protože z časových důvodů by to prostě nevyšlo. Malé městečko, ve kterém nic není a stejně jako všude je zatažené a deštivé. Pak ale slavný Isle of Sky. Turisté si tuto destinaci chválí. Ale rodina se ve městě trápí, ihned dostane pokutu za karavan a pak se potýká s jedním zákazem karavanu za druhým. Takže není kde zůstat a atmosféra trochu houstne. Zpruzená rodina tedy odjíždí někam do Brothers Pointu, kde není nic, ale taky tam nikdo nic nezakazuje. Pak trek mezi kopci a loukami po kamenitých cestách, skotská příroda za větrného počasí. Pak pohádková cesta Fairy Glen. Počasí se mění každých pět minut.
Prší, fouká, méně prší, více prší, více fouká, a tak pořád dokola. Pak malá obec Talisker, kde vyrábějí whiskey a mají tu kavárnu a také je kde se tu najíst a umýt. Dá se tu pak projít do údolí, takže rodinka se vydává do přírody. Docházejí k Eilan Donan Castle, který je velmi vyhlášený a oblíbený turisty. Zrovna mají štěstí na hezké počasí. Další den se vydávají k třetímu největšímu vodopádu Skotska.
Procházka je to hezká, ale s malým dítětem i poměrně nebezpečná. Zastavují ve městě Glencoe, kde kdysi došlo k velkému masakru mezi několika rody. Pak procházejí celou oblastí Argyllu. A pak už hurá na národní monument Williama Wallace. Ovšem počasí je mlžné, a tak se moc po okolí nedá rozhlédnout. Pak už do města Glasgow, jídlo, procházka. Pak už to stáčejí směrem na jih k Anglii. Rydal Cave, jeskyně, kterou chce vidět poměrně dost lidí. Pak už oblast Walesu. První maják na přivítanou a hurá do Snowdonie. Dáša si prosadí také cestu po hřebenu hory, ale počasí je zastaví, protože je prostě tak hnusně, že nelze pokračovat.
Pak už z Walesu pryč směrem k jihu. Město Bath je nádherné, ale poměrně lidnaté, plné turistů. A pak i Brighton, kde kdysi bydlel Nick Cave, je to mladé a drzé město, plné barů a kaváren. Tohle město mají v rukou spíše mladí. Brighton oběma hodně učaroval, je to město, které se jen tak nevidí. Pak přijde poslední spaní ve Velké Británii. Viděli toho hodně, ale přesto málo, chtělo by to prostě více času.
Guy Martin: Velký útěk (premiéra ve středu 27. 5. ve 22.00, repríza v sobotu 30. 5. v 15.40)
Britský televizní dokument z roku 2019, ve kterém vystupuje motocyklový závodník a mechanik Guy Martin. V dokumentu se snaží zjistit, zda by bylo možné ve skutečnosti provést slavný motocyklový skok z válečného filmu The Great Escape (Velký útěk). V tomto filmu hrál hlavní roli Steve McQueen a jedna z nejznámějších scén ukazuje útěk spojeneckého zajatce na motorce, který se snaží přeskočit plot na hranici mezi Německem a neutrálním územím. Ve filmu skok končí neúspěchem, ale stal se jednou z nejikoničtějších filmových kaskadérských scén.
V dokumentu Guy Martin zkoumá historické pozadí této scény i technickou stránku samotného skoku. Scéna totiž vychází ze skutečné události známé jako The Great Escape, kdy se v roce 1944 desítky spojeneckých letců pokusily uprchnout z německého zajateckého tábora Stalag Luft III. Martin během dokumentu analyzuje, jak by podobný útěk mohl probíhat, a zároveň testuje různé motocykly a technické úpravy, aby zjistil, zda by bylo možné přeskočit podobnou překážku v reálných podmínkách.
Součástí dokumentu jsou také záběry z příprav, tréninku a testovacích jízd. Guy Martin zkouší různé rychlosti, nájezdy i konstrukční úpravy motorky, aby byl skok bezpečnější a realistický. Postupně se přibližuje finálnímu pokusu, při kterém se pokusí přeskočit plot podobně jako ve filmové scéně - s cílem zjistit, jestli by se takový útěk mohl skutečně podařit. Dokument tak kombinuje historii druhé světové války, technické experimenty s motocykly a dobrodružný pokus o zopakování jedné z nejslavnějších filmových scén.
zdroj: FTV Prima