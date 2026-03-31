Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

Rádia Junior a Litera STVR dostávají nové programové zázemí

Slovenský rozhlas od 1. dubna 2026 mění organizační strukturu dvou svých digitálních okruhů. Rádio Junior bude zastřešovat Rádio Regina, které do jeho dramaturgie zapojí také studia v Košicích a Banské Bystrici.

Rádio Litera přechází pod Rádio Devín, jehož literárně-dramatický profil s ním sdílí přirozenou obsahovou příbuznost. Změny vycházejí z nového organizačního řádu a otevírají prostor pro širší tvorbu i aktivnější zapojení regionálních studií.

Klíčovou novinkou pro Rádio Junior je zapojení regionálních studií Slovenského rozhlasu do jeho dramaturgie. Studia v Košicích a v Banské Bystrici budou od 1. dubna poprvé přispívat vlastními programy do vysílání Rádia Junior. Košické studio má dlouholeté zkušenosti s tvorbou programů pro dětského posluchače a ty nově obohatí jeho nabídku o regionální rozměr, který dosud chyběl.

Rádio Junior je digitální programová služba Slovenského rozhlasu adresovaná nejmladším posluchačům, která vysílá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vysílání zahrnuje pohádkové hry, monologické pohádky, čtení na pokračování, muzikály i programy pro děti různých věkových skupin. Zařazení Rádia Junior pod Rádio Regina vytvoří organizační rámec, který umožní systematičtěji využívat tvůrčí potenciál celé rozhlasové sítě ve prospěch nejmladšího publika.

Druhá změna se týká Rádia Litera, které od 1. dubna přechází pod gesci Rádia Devín. Důvodem je obsahová příbuznost a profilace obou okruhů. Rádio Devín je prvním a jediným rádiem na Slovensku profilově zaměřeným výlučně na umění a kulturu a ve vysílání, mimo jiné, pravidelně uvádí původní uměleckou tvorbu: vedle bohaté hudební nabídky zaměřené zejména na klasickou hudbu a menšinové žánry i rozhlasové hry, hry pro rodinu, pohádky, čtení na pokračování a verše. Rádio Litera tak získá přímý přístup k bohaté produkci programové služby Devín, včetně neustále vznikajících novinek v žánru rozhlasové hry.

Obě změny vstoupí v platnost 1. dubna 2026 ve smyslu nového organizačního řádu STVR a současně reflektují potřeby konsolidace a optimalizace produkčního zázemí tvorby programů. Rádio Junior i Rádio Litera budou nadále dostupné na všech dosavadních platformách prostřednictvím internetového vysílání, mobilní aplikace STVR a digitálního rozhlasového vysílání DAB+.

zdroj: STVR

Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Nový sportovní volný HD kanál před startem
VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

