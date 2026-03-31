Rádia Junior a Litera STVR dostávají nové programové zázemí
Slovenský rozhlas od 1. dubna 2026 mění organizační strukturu dvou svých digitálních okruhů. Rádio Junior bude zastřešovat Rádio Regina, které do jeho dramaturgie zapojí také studia v Košicích a Banské Bystrici.
Rádio Litera přechází pod Rádio Devín, jehož literárně-dramatický profil s ním sdílí přirozenou obsahovou příbuznost. Změny vycházejí z nového organizačního řádu a otevírají prostor pro širší tvorbu i aktivnější zapojení regionálních studií.
Klíčovou novinkou pro Rádio Junior je zapojení regionálních studií Slovenského rozhlasu do jeho dramaturgie. Studia v Košicích a v Banské Bystrici budou od 1. dubna poprvé přispívat vlastními programy do vysílání Rádia Junior. Košické studio má dlouholeté zkušenosti s tvorbou programů pro dětského posluchače a ty nově obohatí jeho nabídku o regionální rozměr, který dosud chyběl.
Rádio Junior je digitální programová služba Slovenského rozhlasu adresovaná nejmladším posluchačům, která vysílá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vysílání zahrnuje pohádkové hry, monologické pohádky, čtení na pokračování, muzikály i programy pro děti různých věkových skupin. Zařazení Rádia Junior pod Rádio Regina vytvoří organizační rámec, který umožní systematičtěji využívat tvůrčí potenciál celé rozhlasové sítě ve prospěch nejmladšího publika.
Druhá změna se týká Rádia Litera, které od 1. dubna přechází pod gesci Rádia Devín. Důvodem je obsahová příbuznost a profilace obou okruhů. Rádio Devín je prvním a jediným rádiem na Slovensku profilově zaměřeným výlučně na umění a kulturu a ve vysílání, mimo jiné, pravidelně uvádí původní uměleckou tvorbu: vedle bohaté hudební nabídky zaměřené zejména na klasickou hudbu a menšinové žánry i rozhlasové hry, hry pro rodinu, pohádky, čtení na pokračování a verše. Rádio Litera tak získá přímý přístup k bohaté produkci programové služby Devín, včetně neustále vznikajících novinek v žánru rozhlasové hry.
Obě změny vstoupí v platnost 1. dubna 2026 ve smyslu nového organizačního řádu STVR a současně reflektují potřeby konsolidace a optimalizace produkčního zázemí tvorby programů. Rádio Junior i Rádio Litera budou nadále dostupné na všech dosavadních platformách prostřednictvím internetového vysílání, mobilní aplikace STVR a digitálního rozhlasového vysílání DAB+.
zdroj: STVR