Stanovisko STVR k soudnímu sporu s bývalými externími zaměstnanci
Slovenská televize a rozhlas informuje, že jí v uplynulých dnech bylo doručeno rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky o dovolání STVR ve věci soudního sporu s bývalými externími spolupracovníky RTVS (Kristián Čekovský, Matúš Baňovič, Matúš David, Jana Alexová), kteří v roce 2018 podali žalobu o neplatnosti ukončení pracovního poměru.
Nejvyšší soud SR zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dovolací soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že nižší soudy se řádně nevypořádaly s argumentací a právními námitkami STVR, které byly pro rozhodnutí ve věci relevantní.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR znamená, že předchozí rozhodnutí okresního a krajského soudu, která byla v médiích prezentována jako konečná, nejsou pravomocná. Věc se vrátila k dalšímu řízení před krajským soudem.
STVR respektuje nezávislost soudů a nebude podrobněji komentovat probíhající soudní řízení. Současně však považuje za důležité informovat veřejnost o tomto rozhodnutí, neboť dřívější rozhodnutí nižších soudů byla výrazně medializována.
STVR si v plném rozsahu chrání své právní zájmy a při ochraně svých práv využívá všech zákonných prostředků.
zdroj: STVR