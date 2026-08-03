Nova Cinema v září: Infiltrátor, Hra o všechno i Pearl

Nova Cinema v září: Infiltrátor, Hra o všechno i PearlDNES! | redakce | tisk | názory
Filmový kanál Nova Cinema ze skupiny Nova uvede v září v premiéře kriminální drama Infiltrátor, akční thriller Hra o všechno a také psychologický horor Pearl.
Napínavé kriminální drama Infiltrátor uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 3. září 2026 ve 22:40. Film vychází ze skutečného příběhu amerického celního agenta Roberta Mazura, který se v osmdesátých letech dostal v utajení až do blízkosti lidí napojených na obávaný Medellínský kartel Pabla Escobara. Místo toho, aby šel po zásilkách drog, se rozhodl sledovat peníze. Právě přes bankéře a finančníky, kteří kartelu pomáhali prát obrovské částky, se pokusil rozkrýt celou zločineckou síť.
Roberta Mazura hraje Bryan Cranston, známý především jako Walter White ze seriálu Perníkový táta. Tentokrát ale stojí na opačné straně zákona. Pod falešným jménem Bob Musella se vydává za schopného a diskrétního finančníka, který umí převádět špinavé peníze tak, aby nevzbudily pozornost úřadů. Aby jeho příběh působil důvěryhodně, dostane k dispozici luxusní auta, drahé obleky, falešnou firmu i odpovídající životní styl. Každá schůzka pro něj ale znamená riziko, že někdo jeho skutečnou totožnost odhalí.
V českém znění Bryana Cranstona namluvil Vladislav Beneš. Po Mazurově boku se pohybuje impulzivní agent Emir Abreu v podání Johna Leguizama, kterému propůjčil hlas Filip Švarc.
Akční thriller Hra o všechno uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 10. září ve 22:30. Jamie Foxx se v něm představí jako lasvegaský policista Vincent Downs, kterému během jediné noci půjde o kariéru, vlastní život, a především o záchranu uneseného syna.
Vincent Downs rozhodně není policista, který by se vždy držel předpisů. Společně se svým parťákem Seanem Cassem přepadne zásilku kokainu určenou pro majitele kasina Stanleyho Rubina. Akce se ale nepovede podle plánu. Drogy patří nebezpečnému gangsterovi Robu Novakovi a Rubin je musí co nejrychleji získat zpět. Aby Vincenta přinutil ke spolupráci, nechá unést jeho dospívajícího syna Thomase.
Vincenta Downse hraje oscarový Jamie Foxx, kterého v českém znění namluvil Martin Sobotka. Foxx tentokrát ztvárnil muže, který musí většinu filmu fungovat navzdory vážnému zranění. Jeho hrdina se nemůže spolehnout na početnou policejní jednotku ani na techniku. V prostředí kasina plného hostů, ochranky a skrytých chodeb se snaží postupovat nenápadně, ale téměř každá jeho improvizace vede k další potyčce nebo honičce.
Přestože se celý příběh odehrává v Las Vegas, velká část filmu vznikla v Atlantě. Tamní ulice i interiéry posloužily jako kulisy pro noční město a filmaři zde vybudovali také hlavní prostředí kasina. Natáčelo se ale i přímo v Las Vegas, jehož osvětlené bulváry a známé panorama se ve filmu objevují v exteriérových záběrech.
Nova Cinema uvede 21. září ve 22:00 psychologický horor Pearl. Mia Goth v něm ztvárňuje mladou ženu, která touží uniknout z osamělé rodinné farmy a stát se filmovou hvězdou. Za jejími nevinně působícími sny se ale postupně začíná odkrývat mnohem temnější stránka.
Příběh se odehrává v Texasu roku 1918, kdy doba poznamenaná první světovou válkou a španělskou chřipkou výrazně omezuje každodenní život. Pearl bydlí s rodiči na odlehlé farmě, stará se o ochrnutého otce a žije pod přísným dohledem své autoritativní matky Ruth. Její manžel Howard mezitím bojuje v Evropě a Pearl stále hůř snáší představu, že by měla na farmě strávit celý život.
Únik nachází především ve filmech. Kdykoliv se jí podaří dostat do místního kina, okouzleně sleduje tanečnice na plátně a představuje si, že jednou bude stát na jejich místě. Z obyčejné touhy po jiném životě se ale postupně stává posedlost. Pearl je přesvědčená, že si zaslouží pozornost, slávu i obdiv a že jí v cestě stojí hlavně lidé, kteří ji odmítají pustit z domova.
zdroj: Nova