Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 23. června 2026, svátek má Zdeňka

STVR v létě 2026: Premiéry, přímé přenosy a speciály k historickým výročím

DNES! | redakce | tisk | názory

Diváky STVR čekají nové slovenské dokumentární premiéry, přímé přenosy z kulturních akcí, oblíbené seriálové série i speciální programové bloky věnované nejvýznamnějším historickým výročím.

Jednotka
Pracovní dny na Jednotce otevřou oblíbená seriálová pásma. Dopolední čas v 10:00 hodin vyplní akční seriál Helicops, který od 27. července vystřídá kultovní britský kriminální seriál Profesionálové. Ve 12:25 hodin pokračuje romantický seriál Capri, od 20. srpna nahrazen oblíbenými romantickými filmy Rosamunde Pilcherové.

V odpoledním pásmu v 15:00 hodin pokračuje italský dramatický seriál Sestrička Lea, který od 20. července vystřídá britská rodinná komedie Durrellovi. V 17:00 zůstává celé léto v nabídce stabilní série Detektivů ze severu, přičemž na podzim přinese Jednotka její premiérové části.

Pondělní večer patří dlouhodobě Evropskému kino klubu, který přinese v červenci filmy Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni, Zpět ve hře, Do poslední kapky, Nový začátek a Pilot: boj o přežití. V srpnu program doplní tituly Sajlut - 7, Zpověď hochštaplera Felixe Kruliha, Znovuzrození a Konec světa.

V úterý pokračuje i během léta francouzský kriminální seriál Astrid a Raphaëlle, doplněný ve druhém pásmu sériemi Diplomatka a Vrchní inspektor Banks.

Středa zůstává věrná kriminálnímu cyklu Vraždy ve... ve stabilním slotu ve 20:30 hodin. Později večer diváci během července uvidí tituly V jeho rukou, Oči pevně zavřené, Zlomený muž, Ztracená kulka a Chuť zločinu. V srpnu je vystřídají Den mé smrti a cyklus Laura a...

Čtvrteční večery otevře německý rodinný seriál Viera, v srpnu nahrazen seriálem z lékařského prostředí Ordinace v Eifelu. Následovat bude oblíbený italský detektivní seriál Komisař Montalbano.

Pátky zůstávají věrné oblíbené soutěžní show "Čo já viem" s reprízovými částmi a gastronomickému cestopisu Cestou necestou. Pozdější páteční večer bude patřit kultovním filmům. Diváci se mohou těšit na tituly Edith Piaf, Rebelové, Nedodržený slib a špionážní seriál Spojka.

Sobotní večer ve 20:30 bude patřit sérii dobrodružných westernů. Jednotka divákům postupně nabídne Poklad na Stříbrném jezeře, Winnetou, Winnetou - Rudý gentleman, Winnetou - Poslední výstřel, Mezi supy, Old Surehand, Winnetou a míchanou Apanači a Old Firehand. Po westernech bude následovat talk show "Neskoro večer" v reprízovém vydání a cyklus galavečerů Síň slávy. Sobota 15. srpna bude věnována přímému přenosu z Banské Bystrice u příležitosti oslav Slovenského dne kroje.

V neděli bude na Jednotce premiérově pokračovat seriál Srdce. Výjimkou bude 5. červenec, kdy Jednotka věnuje vysílání svátku sv. Cyrila a Metoděje, a 19. červenec, kdy odvysílá finálový zápas Mistrovství světa ve fotbale 2026.

Dětští diváci se mohou každou sobotu a neděli ráno těšit na animované pohádky Sam a Julie z Myšího domu, Bluey, Garfield a Lassie - nová dobrodružství, doplněná reprízami programů Co budeme dělat a Duel junior a tituly Být tak zvířátkem a Tedova top desítka. V nedělní dopoledne přibudou programy Zázračný ateliér, Dokážeš to! a Lov slov junior. Od 17. července rozšíří letní nabídku série pro děti Sršne v úlu a rodinná série Léto s Katkou.

Dvojka
Dvojka otevře letní vysílání přímými přenosy z kulturních akcí. V sobotu 4. července ve 20:10 odvysílá přímý přenos z večerního programu Folklórního festivalu "Východná 2026 - ODKAZY". Scénické dílo Folklórního souboru Vah z Liptovského Mikuláše, který prostřednictvím tance, zpěvu a hudby reflektuje paměť regionu Liptov u příležitosti 45. výročí souboru. O týden nato, v sobotu 11. července ve 20:10, přinese Dvojka přímý přenos oslav Dne svrchovanosti ze Staré Bystrice.

Letní vysílání Dvojky doplní nové slovenské dokumentární premiéry. V neděli 5. července ve 20:10, u příležitosti Dne Slováků žijících v zahraničí, uvede Dvojka premiérový dokument "Japonsko po slovensky". Pohled na japonskou společnost očima Slováků, kteří v této zemi našli druhý domov. Ke stoleti Slovenského rozhlasu přinese Dvojka v pondělí 3. srpna ve 20:10 premiéru dokumentu Ladislava Kaboše Zapomenutý génius Jozef Murgaš. Příběh Slováka, jehož patenty položily technické základy moderního rozhlasového vysílání. K výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy uvede Dvojka 21. srpna ve 20:35 odvysílá Dvojka premiéru filmu Nejsem špatný člověk, který přináší pohled mladé generace na události srpna 1968 přes příběh vojáka, který bilancuje, zda byl hrdinou nebo okupantem.

V pravidelné letní struktuře od pondělí do čtvrtka přinese Dvojka v hlavním vysílacím čase dokumentární bloky. Pondělní večer patří prémiový vědeckým dokumentům, včetně legendární série BBC Planeta Země (od 6. července).

Úterní vysílání se zaměří na historii s dokumenty o Napoleonovi (Napoleon: Osud a smrt, 21. července) a poválečném Československu (Praha 1952: Proces se Slánským, 14. července). Později večer přinese Dvojka portréty osobností z oblasti módy, umění i filmu. Středeční večery nabídnou přírodopisné dokumenty cykly Velké malé cesty (od 1. července) a Špioni v oceánu (od 29. července). Čtvrtky patří dlouhometrážním dokumentárním filmům z oblasti organizovaného zločinu, nápravného systému i vrcholné politiky.

Pátky vyhradí Dvojka filmovým zpracováním Slovenského národního povstání v rámci cyklu SNP ve filmu. Sérii uvedou snímky Mrtví nezpívají (od 3. července) a Zvony pro bosé (17. července).

Seriálová nabídka Dvojky zahrne v úterý historii druhé světové války (Příběh v dějinách a Hledání lásky, oba od 7. července), ve středu námořní drama Estonia (od 1. července), ve čtvrtek dokumentární sérii Fetiše socialismu a v soboty silné ženské příběhy. 4. července), krimi Francouzská ruleta (od 25. července) a psychologické drama Poslední obvinění (od 8. srpna).

Nedělní večery budou na Dvojce patřit hudbě. Dokumentární série Popstory (od 12. července) zmapuje historii československé populární hudby, vybrané epizody z oblíbeného cyklu Textaři (od 26. července) přiblíží lidi za největšími hity domácí scény a DNA popu (od 9. srpna) se zaměří na osob. Hudební speciály Noci v archivu (od 12. července) přinesou z archivů na obrazovky interprety jako Marika Gombitová (12. července), Miro Žbirka (19. července), Dara Rolins (9. srpna), Barbara Haščáková (16. srpna). Fanoušky zahraniční hudby potěší vystoupení z legendárního londýnského nahrávacího studia v sérii To nejlepší z Abbey Road (od 26. července).

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Zlatá hokejka 2026
22:30 Gangster Ka: Afričan
kanál CT2 20:00 Robin Hood (1/10)
21:00 Robin Hood (2/10)
22:00 Moje tlustá řecká svatba
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (2)
21:40 Farma Česko II (1)
22:50 FBI V (22)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (78)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Případ pro zvláštní skupinu (1)
21:30 Labyrint 3 (2)
22:50 Maigret (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle II
21:20 Astrid a Raphaëlle II
22:15 Diplomatka (4/6)
kanál DVOJKA 20:10 Tajomstvá a špióni: Nukleárna hra (3/3)
21:00 Arthur Miller, muž svojho storočia
22:00 Zlatá lýra
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (3)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dvě tváře světa
21:15 Dvě tváře světa
22:05 Inženýrská odysea (13/13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook