STVR v létě 2026: Premiéry, přímé přenosy a speciály k historickým výročím

STVR v létě 2026: Premiéry, přímé přenosy a speciály k historickým výročímDNES! | redakce | tisk | názory
Diváky STVR čekají nové slovenské dokumentární premiéry, přímé přenosy z kulturních akcí, oblíbené seriálové série i speciální programové bloky věnované nejvýznamnějším historickým výročím.
Jednotka
Pracovní dny na Jednotce otevřou oblíbená seriálová pásma. Dopolední čas v 10:00 hodin vyplní akční seriál Helicops, který od 27. července vystřídá kultovní britský kriminální seriál Profesionálové. Ve 12:25 hodin pokračuje romantický seriál Capri, od 20. srpna nahrazen oblíbenými romantickými filmy Rosamunde Pilcherové.
V odpoledním pásmu v 15:00 hodin pokračuje italský dramatický seriál Sestrička Lea, který od 20. července vystřídá britská rodinná komedie Durrellovi. V 17:00 zůstává celé léto v nabídce stabilní série Detektivů ze severu, přičemž na podzim přinese Jednotka její premiérové části.
Pondělní večer patří dlouhodobě Evropskému kino klubu, který přinese v červenci filmy Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni, Zpět ve hře, Do poslední kapky, Nový začátek a Pilot: boj o přežití. V srpnu program doplní tituly Sajlut - 7, Zpověď hochštaplera Felixe Kruliha, Znovuzrození a Konec světa.
V úterý pokračuje i během léta francouzský kriminální seriál Astrid a Raphaëlle, doplněný ve druhém pásmu sériemi Diplomatka a Vrchní inspektor Banks.
Středa zůstává věrná kriminálnímu cyklu Vraždy ve... ve stabilním slotu ve 20:30 hodin. Později večer diváci během července uvidí tituly V jeho rukou, Oči pevně zavřené, Zlomený muž, Ztracená kulka a Chuť zločinu. V srpnu je vystřídají Den mé smrti a cyklus Laura a...
Čtvrteční večery otevře německý rodinný seriál Viera, v srpnu nahrazen seriálem z lékařského prostředí Ordinace v Eifelu. Následovat bude oblíbený italský detektivní seriál Komisař Montalbano.
Pátky zůstávají věrné oblíbené soutěžní show "Čo já viem" s reprízovými částmi a gastronomickému cestopisu Cestou necestou. Pozdější páteční večer bude patřit kultovním filmům. Diváci se mohou těšit na tituly Edith Piaf, Rebelové, Nedodržený slib a špionážní seriál Spojka.
Sobotní večer ve 20:30 bude patřit sérii dobrodružných westernů. Jednotka divákům postupně nabídne Poklad na Stříbrném jezeře, Winnetou, Winnetou - Rudý gentleman, Winnetou - Poslední výstřel, Mezi supy, Old Surehand, Winnetou a míchanou Apanači a Old Firehand. Po westernech bude následovat talk show "Neskoro večer" v reprízovém vydání a cyklus galavečerů Síň slávy. Sobota 15. srpna bude věnována přímému přenosu z Banské Bystrice u příležitosti oslav Slovenského dne kroje.
V neděli bude na Jednotce premiérově pokračovat seriál Srdce. Výjimkou bude 5. červenec, kdy Jednotka věnuje vysílání svátku sv. Cyrila a Metoděje, a 19. červenec, kdy odvysílá finálový zápas Mistrovství světa ve fotbale 2026.
Dětští diváci se mohou každou sobotu a neděli ráno těšit na animované pohádky Sam a Julie z Myšího domu, Bluey, Garfield a Lassie - nová dobrodružství, doplněná reprízami programů Co budeme dělat a Duel junior a tituly Být tak zvířátkem a Tedova top desítka. V nedělní dopoledne přibudou programy Zázračný ateliér, Dokážeš to! a Lov slov junior. Od 17. července rozšíří letní nabídku série pro děti Sršne v úlu a rodinná série Léto s Katkou.
Dvojka
Dvojka otevře letní vysílání přímými přenosy z kulturních akcí. V sobotu 4. července ve 20:10 odvysílá přímý přenos z večerního programu Folklórního festivalu "Východná 2026 - ODKAZY". Scénické dílo Folklórního souboru Vah z Liptovského Mikuláše, který prostřednictvím tance, zpěvu a hudby reflektuje paměť regionu Liptov u příležitosti 45. výročí souboru. O týden nato, v sobotu 11. července ve 20:10, přinese Dvojka přímý přenos oslav Dne svrchovanosti ze Staré Bystrice.
Letní vysílání Dvojky doplní nové slovenské dokumentární premiéry. V neděli 5. července ve 20:10, u příležitosti Dne Slováků žijících v zahraničí, uvede Dvojka premiérový dokument "Japonsko po slovensky". Pohled na japonskou společnost očima Slováků, kteří v této zemi našli druhý domov. Ke stoleti Slovenského rozhlasu přinese Dvojka v pondělí 3. srpna ve 20:10 premiéru dokumentu Ladislava Kaboše Zapomenutý génius Jozef Murgaš. Příběh Slováka, jehož patenty položily technické základy moderního rozhlasového vysílání. K výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy uvede Dvojka 21. srpna ve 20:35 odvysílá Dvojka premiéru filmu Nejsem špatný člověk, který přináší pohled mladé generace na události srpna 1968 přes příběh vojáka, který bilancuje, zda byl hrdinou nebo okupantem.
V pravidelné letní struktuře od pondělí do čtvrtka přinese Dvojka v hlavním vysílacím čase dokumentární bloky. Pondělní večer patří prémiový vědeckým dokumentům, včetně legendární série BBC Planeta Země (od 6. července).
Úterní vysílání se zaměří na historii s dokumenty o Napoleonovi (Napoleon: Osud a smrt, 21. července) a poválečném Československu (Praha 1952: Proces se Slánským, 14. července). Později večer přinese Dvojka portréty osobností z oblasti módy, umění i filmu. Středeční večery nabídnou přírodopisné dokumenty cykly Velké malé cesty (od 1. července) a Špioni v oceánu (od 29. července). Čtvrtky patří dlouhometrážním dokumentárním filmům z oblasti organizovaného zločinu, nápravného systému i vrcholné politiky.
Pátky vyhradí Dvojka filmovým zpracováním Slovenského národního povstání v rámci cyklu SNP ve filmu. Sérii uvedou snímky Mrtví nezpívají (od 3. července) a Zvony pro bosé (17. července).
Seriálová nabídka Dvojky zahrne v úterý historii druhé světové války (Příběh v dějinách a Hledání lásky, oba od 7. července), ve středu námořní drama Estonia (od 1. července), ve čtvrtek dokumentární sérii Fetiše socialismu a v soboty silné ženské příběhy. 4. července), krimi Francouzská ruleta (od 25. července) a psychologické drama Poslední obvinění (od 8. srpna).
Nedělní večery budou na Dvojce patřit hudbě. Dokumentární série Popstory (od 12. července) zmapuje historii československé populární hudby, vybrané epizody z oblíbeného cyklu Textaři (od 26. července) přiblíží lidi za největšími hity domácí scény a DNA popu (od 9. srpna) se zaměří na osob. Hudební speciály Noci v archivu (od 12. července) přinesou z archivů na obrazovky interprety jako Marika Gombitová (12. července), Miro Žbirka (19. července), Dara Rolins (9. srpna), Barbara Haščáková (16. srpna). Fanoušky zahraniční hudby potěší vystoupení z legendárního londýnského nahrávacího studia v sérii To nejlepší z Abbey Road (od 26. července).
zdroj: STVR