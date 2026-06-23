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Česká je vaše. Komunikační koncept ČT staví na blízkosti k divákům

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize přichází s dlouhodobým komunikačním konceptem „Česká je vaše“. Prostřednictvím jednoduchého a srozumitelného jazyka chce zdůraznit svůj vztah s diváky i svou roli média veřejné služby. Koncept se bude postupně objevovat napříč vysíláním i komunikačními aktivitami České televize.

Naším cílem je, aby České televize byla lidem co nejblíže. Komunikační koncept ‚Česká je vaše‘ staví na jednoduchosti a přirozeně propojuje obsah, emoce i každodenní zkušenost diváků s Českou televizí. Vyzdvihuje i roli veřejnoprávního poslání, tedy být televizí pro všechny,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Česká je léto bez tíže (foto: Česká televize)
▲ Česká je léto bez tíže (foto: Česká televize)

Nový koncept vychází z běžného používání slova „Česká“, kterým lidé dlouhodobě zkráceně označují Českou televizi. Právě na této blízkosti staví jeho základní sdělení. Místo formální instituce vystupuje značka, která je součástí každodenního života svých diváků a sdílí s nimi jejich zájmy, emoce i společné okamžiky.

Komunikační linka pracuje s otevřenou konstrukcí „Česká je ... - Česká je vaše.“ Její první část se může přizpůsobit konkrétnímu obsahu, události nebo tématu a ukazuje šíři nabídky České televize. Druhá část zůstává neměnná a připomíná, že Česká televize je tu pro své diváky a také díky nim.

Síla tohoto konceptu spočívá v jeho jednoduchosti a zároveň mimořádné variabilitě. Umožňuje nám komunikovat jednotným jazykem napříč žánry i platformami a současně vždy zdůraznit to nejdůležitější, a to vztah mezi Českou televizí a jejím publikem. Zároveň právě široké využití tohoto dvojclaimu zcela přirozeně ukazuje šíři a rozmanitost služeb, které Česká televize divákům poskytuje,“ řekla ředitelka marketingu České televize Štěpánka Sunková.

Česká je fotbal (foto: Česká televize)
▲ Česká je fotbal (foto: Česká televize)

Koncept se poprvé objevil v komunikaci sportovního vysílání během květnového mistrovství světa v hokeji prostřednictvím sloganů „Česká je domov českého hokeje - Česká je vaše.“ nyní je využíván během mistrovství světa ve fotbale „Česká je fotbal - Česká je vaše.“ Postupně se bude rozšiřovat i do dalších oblastí a pracovat nejen s konkrétními tématy, ale také s emocemi a zážitky, které Česká televize divákům přináší například prostřednictvím sdělení „Česká je fandění - Česká je vaše.“ nebo „Česká je radost - Česká je vaše.“

V následujících měsících se komunikační koncept promítne do on-air i off-air komunikace, online prostředí, tiskovin, propagačních materiálů i interních aktivit České televize. Postupně se stane také součástí projevu jejích moderátorů a tváří napříč jednotlivými redakcemi a žánry.

Současně vzniká na sociálních sítích série medailonků představujících profese, které jsou pro fungování televize nezastupitelné, ale diváci je běžně nevidí. I zde koncept dostává osobní rozměr prostřednictvím claimu: „Česká je moje práce - Česká je vaše.“

Díky své jednoduchosti umožňuje komunikační linka vytvářet řadu dalších významových rovin - od „Česká je film - Česká je vaše.“ přes „Česká je charita - Česká je vaše.“ až po „Česká je ve Varech - Česká je vaše.“ nebo „Česká je v regionech - Česká je vaše.“ Stejný princip využije Česká televize také v připravované letní komunikaci „Česká je léto bez tíže - Česká je vaše.“

Komunikační koncept vznikl interně v týmu marketingu České televize a navazuje na předchozí komunikační aktivity i jejich vizuální princip práce s logem České televize jako prostorem, ve kterém se odehrávají jednotlivé příběhy a obsah.

Symbolickým vyústěním celé komunikační linky zůstává sdělení, které vystihuje její podstatu nejjednodušeji: „Česká je láska - Česká je vaše.“

zdroj: ČT

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