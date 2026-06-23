Čekuj Česko s netradičními průvodci Českem na TV Nova

Čekuj Česko s netradičními průvodci Českem na TV NovaDNES! | redakce | tisk | názory
V neděli 5. července uvede TV Nova první epizodu nového komediálního cestopis Čekuj Česko. Parta kamarádů Vincent Navrátil, Ondřej Kubina a Alex Kolva se vydají na cestu napříč Českou republikou, aby v osmi epizodách objevovali místa, lidi i zážitky, o kterých většina Čechů možná ani netuší.
S humorem, odvahou a nakažlivou zvědavostí se vydají za hranice běžného cestování a ukážou divákům Česko z nečekané perspektivy.
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Zlín není jenom Baťa a Benešov není jenom Konopiště! Vincent, Ondřej a Alex vám ukážou leckdy skryté a leckdy i mnohem lepší atrakce v místech, která dobře znáte. Nebojí se přitom vůbec ničeho - hrát se známou kapelou, jezdit na kole po schodech, fárat do dolů. Bude to skvělé léto plné bláznivých výprav po malebných místech naší země," prozrazuje o novém cestopisu Čekuj Česko kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.
Čekuj Česko není jen další pořad o zajímavých místech. Zatímco běžný návštěvník zůstává často jen pozorovatelem, Vincent, Ondřej a Alex se snaží proniknout přímo do života místních obyvatel. Noví průvodci Českem si v Příbrami na vlastní kůži otestují kurz přežití, na textilní fakultě v Liberci se postaví před objektiv při fashion focení a ve Zlíně změří síly nejen v závodních autech, ale i s poštovními holuby. A to je jen začátek. Během svého putování narazí na řadu nevšedních dobrodružství a poznají mnoho lidí s neobyčejnými koníčky. Ke každému setkání přistupují s upřímným zájmem a respektem. Jejich putování divákům ukáže, že za silnými zážitky není potřeba vyrážet na druhý konec světa.
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Lákalo nás dostat se do situací, kam by se člověk normálně nedostal. Třeba oslovit někoho na ulici a skončit díky tomu u něj doma. Nakonec z toho vznikla nádherná atmosféra. Lidé se chtěli pochlubit tím, jak krásné mají město, a my jsme si znovu uvědomili, že není potřeba koukat k sousedům, protože u nás je to nádherné dost,“ dodává jeden z průvodců a zároveň režisér pořadu Vincent Navrátil.
Česko je země plná překvapení, srdečných lidí a zážitků, které stojí za to zažít. Pořad Čekuj Česko přináší do tradičního žánru cestopisů svěží energii, humor a bezprostřednost. V první epizodě, kterou TV Nova odvysílá v neděli 5. července od 10.30, zamíří trojice do Příbrami, kde mimo jiné poodhalí příběh ohořelé Dušičkové kaple na Svaté Hoře.
zdroj: Nova