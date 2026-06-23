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Čekuj Česko s netradičními průvodci Českem na TV Nova

DNES! | redakce | tisk | názory

V neděli 5. července uvede TV Nova první epizodu nového komediálního cestopis Čekuj Česko. Parta kamarádů Vincent Navrátil, Ondřej Kubina a Alex Kolva se vydají na cestu napříč Českou republikou, aby v osmi epizodách objevovali místa, lidi i zážitky, o kterých většina Čechů možná ani netuší.

S humorem, odvahou a nakažlivou zvědavostí se vydají za hranice běžného cestování a ukážou divákům Česko z nečekané perspektivy.

"Zlín není jenom Baťa a Benešov není jenom Konopiště! Vincent, Ondřej a Alex vám ukážou leckdy skryté a leckdy i mnohem lepší atrakce v místech, která dobře znáte. Nebojí se přitom vůbec ničeho - hrát se známou kapelou, jezdit na kole po schodech, fárat do dolů. Bude to skvělé léto plné bláznivých výprav po malebných místech naší země," prozrazuje o novém cestopisu Čekuj Česko kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.

Alex Kolva, Vincent Navrátil a Ondřej Kubina jako netradiční průvodci pořadem Čekuj Česko (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)
▲ Alex Kolva, Vincent Navrátil a Ondřej Kubina jako netradiční průvodci pořadem Čekuj Česko (foto: Mikuláš Křepelka, TV Nova)

Čekuj Česko není jen další pořad o zajímavých místech. Zatímco běžný návštěvník zůstává často jen pozorovatelem, Vincent, Ondřej a Alex se snaží proniknout přímo do života místních obyvatel. Noví průvodci Českem si v Příbrami na vlastní kůži otestují kurz přežití, na textilní fakultě v Liberci se postaví před objektiv při fashion focení a ve Zlíně změří síly nejen v závodních autech, ale i s poštovními holuby. A to je jen začátek. Během svého putování narazí na řadu nevšedních dobrodružství a poznají mnoho lidí s neobyčejnými koníčky. Ke každému setkání přistupují s upřímným zájmem a respektem. Jejich putování divákům ukáže, že za silnými zážitky není potřeba vyrážet na druhý konec světa.

Lákalo nás dostat se do situací, kam by se člověk normálně nedostal. Třeba oslovit někoho na ulici a skončit díky tomu u něj doma. Nakonec z toho vznikla nádherná atmosféra. Lidé se chtěli pochlubit tím, jak krásné mají město, a my jsme si znovu uvědomili, že není potřeba koukat k sousedům, protože u nás je to nádherné dost,“ dodává jeden z průvodců a zároveň režisér pořadu Vincent Navrátil.

Česko je země plná překvapení, srdečných lidí a zážitků, které stojí za to zažít. Pořad Čekuj Česko přináší do tradičního žánru cestopisů svěží energii, humor a bezprostřednost. V první epizodě, kterou TV Nova odvysílá v neděli 5. července od 10.30, zamíří trojice do Příbrami, kde mimo jiné poodhalí příběh ohořelé Dušičkové kaple na Svaté Hoře.

zdroj: Nova

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