Od rekonstrukcí, přes plnění snů na Spektrum Home v srpnu

Od rekonstrukcí, přes plnění snů na Spektrum Home v srpnuDNES! | redakce | tisk | názory
Nové domovy, odvážné rekonstrukce i skutečné policejní případy. Srpnový program stanic Spektrum Home a Spektrum přinese premiérovou šestou řadu pořadu Uspořádejte si svůj život s týmem vedeným Stacey Solomon, nový pořad Dům snů - Pod tlakem i pohled do každodenního nasazení policistů na stanici v Lutonu v dokumentárním seriálu Ve vazbě - 24 hodin na policii.
Spektrum Home i tentokrát přinese inspiraci pro všechny, kteří plánují stavbu, rekonstrukci nebo proměnu svého domova. Nové série ukážou, že cesta za vysněným bydlením bývá plná nečekaných překážek, riskantních rozhodnutí i inspirativních proměn.
Čistější domov, nové možnosti pro celou rodinu
V šesté řadě pořadu Uspořádejte si svůj život se Stacey Solomon se svým týmem znovu vydává pomáhat rodinám, které se potýkají s přeplněnými domácnostmi a nepořádkem. Každá proměna začíná radikálním krokem. Veškerý majetek musí opustit dům a jeho majitelé se rozhodují, co si skutečně chtějí ponechat. Zatímco rodina třídí své věci, odborníci promění interiér pomocí chytrých organizačních řešení, drobných stavebních úprav a kreativní upcyklací nábytku a dekorací.
Diváci sledují nejen postupně se měnící domov, ale také proměnu životních návyků jeho obyvatel. Pročištění prostoru a efektivnější uspořádání domácnosti vytváří podmínky pro klidnější a praktičtější fungování celé rodiny a ukazuje, že méně věcí může znamenat více místa pro společný život.
Premiérové díly šesté řady populárního pořadu Uspořádejte si svůj život sledujte každý víkend od 1. srpna ve 20:20 na televizní stanici Spektrum Home.
Nahlédněte pod pokličku trhu s nemovitostmi
Premiérová řada pořadu Dům snů - Pod tlakem nabízí autentický pohled na dnešní realitu hledání a pořizování vlastního bydlení. Ukazuje, že cesta k vysněnému domovu nezačíná až rekonstrukcí, ale už samotným výběrem správné nemovitosti. Drew a Jonathan Scottovi pomáhají rodinám zorientovat se na složitém realitním trhu, činit zásadní rozhodnutí při největší investici jejich života a následně proměnit zakoupené domy v praktické a funkční domovy.
V jednotlivých epizodách se setkávají s lidmi, kteří nehledají jen nové bydlení, ale místo pro další životní kapitolu. Ať už jde o rodiny stěhující se za vysněným prostředím, nebo jednotlivce toužící po novém začátku, každý příběh přináší vlastní výzvy, od omezeného rozpočtu a nečekaných komplikací až po těžká rozhodnutí mezi praktickými potřebami a osobními sny.
Nový pohled na realitní trh, který přináší pořad Dům snů - Pod tlakem, můžete sledovat každý víkend už od 15. srpna v 17:05 na Spektrum Home.
Napínavá dobrodružství z policejního prostředí
Ani televizní kanál Spektrum nezůstává pozadu. Na diváky čeká třetí, a následně čtvrtá řada dokumentárního seriálu Ve vazbě - 24 hodin na policii, který nabízí pohled do každodenní práce policistů z britské policejní stanice v Lutonu. Kamery zachycují jejich službu v reálném čase, kdy provádí náročné zásahy, vyšetřují nečekané případy a nevyhnout se ani rozhodnutím, která musí během své práce udělat pod velkým tlakem.
Seriál ukazuje práci hlídek, vyšetřovatelů i dalších členů policejního týmu, kteří každý den řeší nepředvídatelné situace a setkávají se s lidmi v těch nejvypjatějších chvílích. Diváci nahlédnou nejen do zákulisí policejních postupů, ale také do příběhů, které se skrývají za jednotlivými případy. Těšit se můžete na to, jak se policisté vypořádají s 15 ilegálními migranty, pachateli sexuálního násilí nebo násilnými napadeními. A nabízí toho mnohem víc.
Třetí řada seriálu Ve vazbě - 24 hodin na policii, na kterou následně naváže i čtvrtá série, má premiéru 3. srpna ve 20:05 na televizní stanici Spektrum. Nové díly budou diváci moci sledovat každý všední den také od 20:05.
zdroj: AMC Global