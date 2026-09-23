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The Snow League se vrací na HBO Max a Eurosport

DNES! | redakce | tisk | názory

Nejlepší světoví snowboardisté a freestyle lyžaři se vracejí ve druhé sezoně The Snow League. Soutěž, kterou založil trojnásobný olympijský vítěz Shaun White, budou moci evropští diváci opět sledovat živě na HBO Max.

Sestřihy nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2, ve Velké Británii a Irsku také TNT Sports. Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe zůstává na základě víceleté smlouvy výhradním evropským vysílatelem ligy.

The Snow League je celosezonní soutěž ve snowboardingu a akrobatickém lyžování v disciplínách freeski, ve které přední světoví závodníci bojují o titul mistra světa ligy. Na úspěšný premiérový ročník navážou v sezoně 2026-2027 tři závody v Severní Americe a Evropě. Předchází jim mezinárodní soutěž The Snow League World Challenge v novozélandském středisku Cardrona Alpine Resort, která do nového formátu soutěže zapojuje sportovce z celého světa.

Partnerství navazuje na dlouhodobou tradici vysílání zimních sportů na kanálech a platformách WBD. Vedle přímých přenosů na HBO Max budou k dispozici také televizní sestřihy, které přiblíží nejdůležitější momenty jednotlivých závodů.

Nový ročník naváže na formát, který vedle samotných závodů dává prostor také příběhům sportovců a sleduje jejich cestu sezonou. Po úvodním World Challenge na Novém Zélandu se soutěž v lednu přesune do amerických středisek Aspen Snowmass a Park City Mountain. V březnu ji pak přivítá švýcarský LAAX.

Kalendář druhé sezony The Snow League
* 7.-9. ledna 2027: první závod - Buttermilk, Aspen Snowmass, Colorado, USA
* 21.-23. ledna 2027: druhý závod - Park City Mountain, Utah, USA
* 11.-13. března 2027: třetí závod - LAAX, Švýcarsko

Podrobnosti k vysílání jednotlivých závodů budou oznámeny později. The Snow League v oblasti mediálních práv a obchodních partnerství zastupuje společnost Range Sports.

zdroj: WBD

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